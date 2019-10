W czwartkowym wydaniu "Kropki nad i" gośćmi byli Krzysztof Śmiszek z Wiosny i Łukasz Schreiber z PiS-u.

– Lider naszego obozu, Zjednoczonej Prawicy, powiedział, że tym premierem w razie naszego zwycięstwa jest premier Mateusz Morawiecki – wyjaśniał Schreiber, odpowiadając na pytanie kto ma zostać premierem – Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki.

Jak pisze wprost.pl w rozmowie dodał, że Jarosław Kaczyński bardzo jasno określił, kogo widzi na tym stanowisku.

Obecny w studiu Krzysztof Śmiszek stwierdził, że Kaczyński jest premierem, prezydentem, marszałkiem Sejmu.

- Pełni wszystkie funkcje, z tylnego siedzenia steruje wszystkimi najwyższymi urzędnikami w kraju – powiedział.

Schreiber odpowiadając na tę uwagę, powiedział, że "Koalicja Obywatelska zdaje się chciała zastosować ten sam model rządzenia".

Prowadząca program zwróciła mu uwagę, że przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej nie jest obecny w studiu.

– Może pani śmiało ich reprezentować – stwierdził rozbawiony poseł PiS-u.

Olejnik ostro zareagowała na te słowa.

– Nie wiem, czy chciałby pan być teraz w studiu, czy chciałby pan wyjść. Bo ja jestem dziennikarką niezależną. Nie zapisałam się ani do PiS-u, ani do Platformy Obywatelskiej. Jest to bardzo nieeleganckie, aroganckie bym powiedziała – zwróciła mu uwagę.

Mimo, że Schreiber próbował wyjaśnić, co miał na myśli, nie został dopuszczony do głosu.