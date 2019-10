Fogiel na pytanie o przyczynę protestów wyborczych PiS dot. ponownego przeliczania głosów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu, odpowiedział: Korzystamy z prawa przysługującego każdemu komitetowi wyborczemu do złożenia protestu z wnioskiem o ponowne przeliczenie głosów. Robimy tak w okręgach, w których różnica głosów była niewielka, za to ponadnormatywnie duża była liczba głosów nieważnych.

"Super Express" zapytał Fogla o stwierdzenia senatorów opozycji, którzy "mówią, że są kuszeni przez PiS" oraz o osoby, o które ma zabiegać PiS w Izbie Wyższej - profesora Tomasza Grodzkiego i Jana Filipa Libickiego. To ja powinienem zapytać o to dziennikarzy. Czytałem o tym, ale ja o żadnym kuszeniu nie słyszałem (...). Senator Libicki dokonał jakiegoś aktu strzelistego. Nie mówił, że był kuszony. Mówił, że gdyby się ktoś do niego zgłosił, to on będzie twardy i na nic się nie zgodzi. Doceniam, że wielu senatorów chce pozować na bohaterów, a z braku okazji do bohaterskich czynów ogłasza je awansem. Tyle że to są pytania do nich, a nie do mnie - odpowiedział Fogiel.

Zapytany o liczbę senatorów opozycji, którzy jego zdaniem "wykażą się troską o losy kraju" i uznają, że mogą się bardziej przysłużyć wyborcom przechodząc na stronę PiS odpowiedział, że liczy że troską o państwo wykaże się cała 100 senatorów. Nie przypuszczam, żeby ktoś kandydował i był w parlamencie takiej troski nie wykazując - dodał.

Fogiel odniósł się też do stwierdzenia dziennikarza "SE", że dziś komfortowej sytuacji PiS nie ma. Nigdy nie chodziło nam o komfortowe sytuacje. Gdyby tak było, zostalibyśmy testerami materaców, a nie politykami. Liczymy, że w Senacie uda się jednak zbudować stabilność - mówi.

"Super Express" cytuje Wirtualną Polskę, która poinformowała, że trwa namawianie osób, które uzyskały mandat do Sejmu na liście, z której startował poseł PiS Stanisław Piotrowicz, który nie uzyskał mandatu, by ustąpili mu miejsca w izbie niższej.Wirtualna Polska nie idzie tak daleko. Nie twierdzą, że namawiają do tego władze PiS. (...) Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że w wielu miejscach osoby będące pod kreską badają, czy wszyscy którzy do Sejmu weszli, obejmą mandat - odpowiedział. Fogiel pytany, czy Piotrowicz "wśliźnie się" do Sejmu, odpowiedział: Nie wiem. Gdybym umiał na to pytanie odpowiedzieć, miałabym zapewne także większe szanse w totolotka.