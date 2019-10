Szef PO spotkał się tego dnia w siedzibie Rady Europy m.in. z sekretarz generalną RE Mariją Pejczinović-Burić oraz z przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Liliane Maury Pasquier. Schetyna został zapytany po zakończeniu rozmów, czy przedstawiciele RE wyrazili zaniepokojenie obecną sytuacją po wyborach parlamentarnych w Polsce. Pytano nas, mają te informacje z mediów, są zaskoczeni procesem ponownego liczenia głosów i protestami, które zgłasza partia rządząca. Pytano, my rzetelnie informowaliśmy - powiedział Schetyna.

Rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos po spotkaniu powiedział dziennikarzom, że jest za wcześnie na jakiekolwiek komentarze RE w sprawie postulatu ponownego przeliczenia części głosów w Polsce. Schetyna powiedział, że przekazał przedstawicielom RE informacje o przypadkach korupcji politycznej, o sześciu protestach, które nie wynikają z jakichkolwiek powodów, a po prostu z wyborczej porażki.

W rozmowach wziął także udział senator Aleksander Pociej. Mówił, że zainteresowanie RE sytuacją w Polsce jest tym bardziej naturalne, że od czterech lat w RE jest przygotowywany raport na temat stanu praworządności w naszym kraju. Oczywiście ostatnie wybory, ich transparentność, ewentualnie to, co się stanie po wyborach, przeliczanie głosów, w sposób naturalny jest w kręgu zainteresowania Rady Europy - powiedział Pociej.

Jak zaznaczył, raport przygotowują sprawozdawcy RE. Usłyszeliśmy, że również w tym zakresie Rada Europy będzie zainteresowana, żeby wysłać ich do Polski jeszcze raz, żeby przyglądnęli się również transparentności i procedurom dotyczącym przeliczania głosów - powiedział Pociej. Schetyna poinformował, że ta wizyta ma być przyspieszona.

Lider PO, wchodząc do siedziby RE w Strasburgu, powiedział też, że przyjechał do tej instytucji, aby rozmawiać o - jak zaznaczył - próbie zmiany werdyktu wyborczego w Polsce. Protesty, które zgłosił PiS i chęć przeliczenia głosów powtórnie, pokazują, że może dojść do prób zmiany werdyktu wyborczego. Dlatego jesteśmy w Radzie Europy, aby o tym porozmawiać – powiedział Schetyna dziennikarzom.

Po spotkaniu Schetyny z przedstawicielami RE Kakawiatos powiedział mediom, że instytucja jest otwarta na wszelkie prośby ze strony wszelkich państw członkowskich Rady Europy w sprawie pomocy w takich sprawach. Jest za wcześnie na jakiekolwiek komentarze ze strony organizacji. To dobrze, że odbyło się spotkanie, ponieważ to oznacza, że jest współpraca między państwami członkowskimi i organizacją (tj. Radą) – wskazał rzecznik.

Nie powiedział, czy Rada Europy zamierza podjąć jakiś działania w tej kwestii. Nie mogę tego skomentować, jest za wcześnie – zaznaczył.