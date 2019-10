Wpis Karczewskiego związany jest z doniesieniami medialnymi dotyczącymi syna byłej premier księdza Tymoteusza Szydło, które we wtorek zdementował jego pełnomocnik.

Ataki na rodzinę Pani Premier Beaty Szydło to podłość i nikczemność w najgorszym wydaniu. Każde uderzenie w naszych bliskich to cios poniżej pasa. Rodzina to nie polityczny worek do bicia! Wszyscy, bez względu na polityczne poglądy, takie ataki powinniśmy mocno piętnować! - napisał marszałek Senatu.