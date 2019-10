W czwartek po południu Schetyna ma się spotkać z tymi posłami Koalicji Obywatelskiej nowej kadencji, którzy nie zasiadali w Sejmie kończącej się VIII kadencji.

Przed spotkaniem dziennikarze pytali lidera PO o wiceszefa partii Borysa Budkę, który zamierza kandydować na przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej. - Rozmawialiśmy zaraz po wyborach, rozmawiałem z nim i uważam, że jest jednym z naturalnych kandydatów - powiedział lider PO.

Dopytywany czy oddałby głos na obecnego wiceszefa PO, Schetyna odpowiedział: "zależy kto jeszcze będzie kandydował". - Zobaczymy jaka będzie propozycja zmieszczenia wszystkich środowisk, które tworzą Koalicję Obywatelską, bo to jest bardzo ważne, by na to spojrzeć całościowo. To jest na pewno jedna z naturalnych kandydatur, dlatego że jest wiceprzewodniczącym partii - zaznaczył Schetyna.

Szef Platformy, odnosząc się do wyborów wewnętrznych w partii, powiedział że jest gotów rozmawiać na temat swego startu na przewodniczącego PO. - Natomiast najpierw te wszystkie sprawy, które pozwolą obronić Senat, skonsumować zwycięstwo, obronić ten proces wyborczy, który jest ciągle podważany przy protestach odnośnie liczenia głosów i potem następne kroki - powiedział Schetyna.

Lider PO potwierdził, że w piątek ma w planach spotkanie z senatorami opozycji.

Spotkanie szefa PO z posłami KO, którzy nie zasiadali w Sejmie mijającej kadencji, zaplanowane jest na godz. 14.30. Takich parlamentarzystów jest kilkudziesięciu, m.in. dawnych posłów SLD i PiS, b. europosłów, b. senatorów lub osób niezwiązanych wcześniej bezpośrednio z polityką, jak np. dziennikarz sportowy Tomasz Zimoch, aktorka Klaudia Jachira, b. szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek czy działacze społeczni: Joanna Jaśkowiak i Franciszek Sterczewski.

W czwartkowych rozmowach ze Schetyną nie weźmie udziału troje posłów Zielonych: liderka partii Małgorzata Tracz oraz Tomasz Aniśko i Urszula Zielińska, którzy z ewentualną decyzją o wstąpieniu do klubu Koalicji Obywatelskiej chcą zaczekać na stanowisko Rady Krajowej swej partii. Rada ma obradować w weekend, a jej decyzji w sprawie wstąpienia do koalicyjnego klubu lub utworzenia własnego koła poselskiego można spodziewać się w niedzielę.

Wciąż nie wiadomo kto może zostać szefem klubu KO. Otoczenie Grzegorza Schetyny nieoficjalnie wskazuje na kandydaturę byłej wiceminister finansów, posłanki PO Izabeli Leszczyny. Kandydowania nie wyklucza wiceszef PO Borys Budka. Z rozmów PAP z koalicjantami Platformy wynika, że funkcji wiceprzewodniczących klubu KO oczekują: liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka i Małgorzata Tracz, jeśli Zieloni ostatecznie przystąpią do klubu.

Koalicję Obywatelską współtworzą: PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Jeśli wszyscy wybrani z jej list posłowie zdecydują się przystąpić do klubu KO, będzie on liczył 134 posłów.