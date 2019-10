Szef PKW poinformował dziennikarzy, że Państwowa Komisja Wyborcza wydała w czwartek opinię do jednego z protestów wyborczych złożonych przez PiS. Wnosimy o pozostawienie tego protestu bez dalszego biegu. Uznajemy zarzuty podnoszone w tym proteście za nieznajdujące podstaw do tego, by należało wybory w tym okręgu powtórzyć – przekazał Kozielewicz.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała dziennikarzy, że opiniowany w czwartek protest dotyczył okręgu nr 75 w wyborach do Senatu. To jeden z okręgów w woj. śląskim - mandat senatorski zdobyła tu wiceprezeska partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka (KW SLD). Zagłosowały na nią 64 172 osoby, a na kandydata PiS Czesława Ryszkę 61 823 wyborców.

Kozielewicz poinformował, że opinia PKW nie jest wiążąca dla Sądu Najwyższego.