Prezes PiS wystosował dwa listy, które w czwartek udostępnione zostały na Twitterze: do nowych parlamentarzystów PiS oraz tych, którzy w wyniku wyborów nie uzyskali mandatu posła lub senatora.

Kaczyński gratulował zdobycia mandatu nowym posłom i senatorom oraz dziękował za zaangażowanie w kampanię wyborczą. Podkreślał przy tym, że sukces wyborczy to efekt "gry zespołowej", dzięki której - jak dodał - udało się ponownie uzyskać PiS samodzielną większość w Sejmie.

"Zdobycie mandatu jest nie tylko ogromnym sukcesem, ale też nie mniejszym zobowiązaniem. Jest powinnością wobec Polski, wobec wyborców oraz wobec naszej wspólnoty politycznej. Naszą siłą jest wiarygodność. Wyraża się ona nie tylko w spełnianiu obietnic wyborczych przez naszą formację jako taką, ale także poprzez udowadnianie w codziennym sprawowaniu mandatu posła i senatora, poprzez powszednią pracę w Waszych okręgach wyborczych, że głos na każdego posła i senatora z listy Prawa i Sprawiedliwości był głosem oddanym na właściwą osobę" - napisał prezes PiS.

W liście Kaczyński stwierdził, że "piękne zwycięstwo nad siłami Polski minus trzeba przypieczętować" sukcesem w wyborach prezydenckich.

"Reelekcja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który jest naturalnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie dla pragnących lepszego życia oraz wyznających tradycyjne wartości Polek i Polaków, będzie gwarancją budowania zamożnej, sprawiedliwej, solidarnej oraz silnej Rzeczypospolitej" - napisał prezes PiS.

Zaapelował również do parlamentarzystów o mobilizację i wytężoną pracę.

W drugim liście prezes PiS dziękował za zaangażowanie kandydatom partii, którym w wyniku wyborów nie udało się uzyskać mandatu posła lub senatora.

"Nie odnieśliście Państwo co prawda sukcesu indywidualnego w postaci zdobycia mandatu posła czy senatora, ale jesteście Państwo równoprawnymi współtwórcami tego zbiorowego sukcesu. Szczególne brawa i podziękowania należą się tym z Państwa, którzy bardzo ciężko pracowali nie bacząc na to, że Ich szanse wyborcze – z różnych powodów – nie były największe. Przedkładaliście Państwo w ten sposób dobro naszej wspólnoty politycznej nad to, co indywidualne. To piękna i godna naśladowania postawa ideowa" - napisał Kaczyński.

Prezes PiS również do byłych już parlamentarzystów ugrupowania apelował o zaangażowanie się w nadchodzącą kampanię w wyborach prezydenckich.

Wybory parlamentarne, które odbyły się w niedzielę 13 października, wygrało PiS, na które głosowało 43,59 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,40 proc, a dalsze: SLD (12,56 proc. głosów), PSL (8,55 proc.) i Konfederacja (6,81 proc.). PiS będzie w najbliższej kadencji Sejmu dysponować 235 mandatami, KO - 134, SLD - 49, PSL - 30, a Konfederacja - 11.

W wyniku wyborów PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska – 43 mandaty. KW Polskie Stronnictwo Ludowe – trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – dwa. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska). Trzej ostatni są kojarzeni z opozycją, co powoduje, że wszystkie ugrupowania opozycyjne razem dysponują w Senacie większością 51 senatorów.