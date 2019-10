Kosiniak-Kamysz pytany przez PAP, jak będzie się nazywał nowy klub, który tworzyć będzie PSL razem z Kukiz'15, odpowiedział, że nazwa będzie znana na początku kadencji Sejmu.

- Chcielibyśmy - i o tym rozmawiamy z Pawłem Kukizem - aby w nazwie była Koalicja Polska, żeby był Kukiz'15 i PSL, bo to są środowiska, które w dominujący sposób tworzą ten klub. Trzeba też pokazywać Koalicję Polską, że to jest coś nowego, to jest racjonalne centrum, szersze niż jedna formacja polityczna - podkreślił szef Stronnictwa.

Dopytywany, jaką rolę w nowym klubie mógłby pełnić Paweł Kukiz, odparł, że takie decyzje są jeszcze przed nimi. "Myślę, że Paweł Kukiz jest gotowy i może pełnić funkcję przewodniczącego klubu, czy wicemarszałka Sejmu. Na pewno on i pewnie z naszej strony też są na to gotowe osoby, ale chciałbym, żeby Paweł Kukiz też miał bardzo ważną rolę np. przewodniczącego czy wicemarszałka" - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Przyznał, że pomiędzy PSL a Kukiz'15 dojdzie do porozumienia ws. obsadzenia stanowiska szefa klubu i wicemarszałka Sejmu. Dodał, że takie decyzje zostaną podjęte na posiedzeniu wspólnego klubu, które odbędzie się przed pierwszym posiedzeniem Sejmu zaplanowanym na 12 listopada. - Każde środowisko powinno zostać uszanowane - podkreślił polityk.

Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego list startowali także politycy Kukiz'15, otrzymało w wyborach do Sejmu 8,55 proc. głosów, co przełoży się na 30 mandatów w Sejmie. Pięć z nich otrzymali byli posłowie Kukiz'15: Paweł Kukiz, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Jarosław Sachajko oraz Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka. Z rekomendacji Kukiz'15 do Sejmu dostał się z list PSL także Stanisław Żuk.