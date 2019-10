Myślę, że to będzie ten tydzień, kiedy będzie pierwsze posiedzenie Sejmu - powiedział Müller pytany we wtorek w TV Republika kiedy będzie znany skład nowego rządu. Raczej wcześniej pełnego składu rządu nie będziemy prezentować - zaznaczył Müller dodając, że skład rządu będzie znany między 11 a 15 listopada. Müller podkreślił, że obsada i organizacja ponad połowy ministerstw jest już jasna, a rozmowy w sprawie składu nowego rządu "są dobre". Są rozmowy dotyczące udziału poszczególnych partnerów ze Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście PiS jest największą partią i to PiS rozdaje karty, ale wiadomo, że Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry również chcą mieć swoją reprezentację, co jest naturalne - powiedział.

Rzecznik rządu zaznaczył, że trwają rozmowy na temat ewentualnej nowej organizacji struktury rządu, a nie tylko personaliów. Wśród priorytetów na następną kadencję wymienił politykę klimatyczną, gospodarkę i kwestie związane ze środowiskiem. W związku z tym, tutaj też pewne korekty będą dokonane - powiedział. Pytany o ewentualne połączenie Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odpowiedział, że tak dużego resortu nie będzie.Nie spodziewam się, żeby Ministerstwo Finansów było połączone z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju czy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii - powiedział Müller.