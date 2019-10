O możliwości organizacji prawyborów, które wskazałyby kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, dyskutował w środę Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej.

Większość głosów była za tym, by takie prawybory się odbyły - relacjonował w rozmowie z PAP polityk z kierownictwa PO.

Decyzję o ich ewentualnym rozpisaniu zarząd PO miałby podjąć na posiedzeniu 8 lub 9 listopada. Do tego czasu - jak wskazują źródła PAP - Platforma Obywatelska chce uzyskać ostateczną odpowiedź czy startem w wyborach prezydenckich zainteresowany jest Donald Tusk. Według rozmówców PAP niewykluczone, że do końca przyszłego tygodnia dojdzie do spotkania szefa Rady Europejskiej z liderem PO Grzegorzem Schetyną. - Jeśli Tusk zdecyduje się na start, wówczas prawyborów nie będzie - powiedział PAP bliski współpracownik szefa Platformy.

Prawybory kandydata na prezydenta, jeśli by do nich doszło, miałyby dotyczyć nie tylko samej PO, ale całej Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzą jeszcze: Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Według rozmówców PAP z władz PO nie ma decyzji, kto miałby uczestniczyć w tego typu plebiscycie - wyłącznie członkowie ugrupowań KO, czy również np. sympatycy Platformy Obywatelskiej.

Sympatyk to formuła, którą kilka lat temu wprowadzono do statutu PO. Zgodnie z dokumentem status sympatyka "przysługuje osobie, która zadeklaruje poparcie dla celów i wartości propagowanych przez Platformę oraz wyrazi zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Platformy". Sympatykiem może być osoba, która ukończyła 16 lat.