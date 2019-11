Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że we wtorek, w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji, wyłączone z użycia będą okolice tzw. stolika dziennikarskiego. "Dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów 12 listopada udostępniona będzie sala nr 106 w bezpośredniej okolicy holu głównego z możliwością śledzenia transmisji z Sali Posiedzeń" - przekazało CIS w komunikacie.

O ograniczenie dostępu do tzw. stolika dziennikarskiego pytany był w Sejmie Schetyna. - Jeżeli tak się dzieje i to jest decyzja marszałka Sejmu (...) czy Kancelarii Sejmu, to znaczy, że wracamy do tego, czego byliście świadkami w zeszłej kadencji, czyli próby ograniczenia dostępu dziennikarzy do polityków, do posłów, do senatorów. Absolutnie będziemy z tym walczyć - zadeklarował szef PO.

Schetyna zapowiedział, że opozycja "tak, jak w minionej kadencji" będzie "twardo walczyć" o to, aby dziennikarze mogli w Sejmie "normalnie pracować i mieli pełny dostęp do polityków".