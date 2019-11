Jak podkreślił prezes PiS, nowy rząd jest kontynuacją dobrej zmiany. Chcemy w ciągu tych czterech lat rządów, które nas czekają przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, zrobić wszystko, by sytuacja Polaków za cztery lata była lepsza i to pod każdym względem lepsza niż dzisiaj - zapowiedział Jarosław Kaczyński. Chcemy dokonać postępu i chcemy odeprzeć także niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić, np. związane z możliwym poważniejszym spowolnieniem gospodarczym, bo nie chcę używać słowa kryzys - dodał szef PiS.

Premier zapewnił, że PiS chce kontynuować wszystkie zapowiedzi i programy. W duchu wiarygodności będziemy prowadzić to, co zapowiedzieliśmy wcześniej. Będziemy realizowali te zmiany - zaznaczył Morawiecki. Jego zdaniem nowy rząd będzie to bardzo sprawna i bardzo dobra drużyna, która będzie współpracowała ze sobą dla realizacji celów krótko, średnio i długofalowych.

Skład i organizacja Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotr Gliński

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin

Ministerstwo Infrastruktury - Andrzej Adamczyk

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski

Ministerstwo Sportu - bez kandydata

Ministerstwo Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Jacek Czaputowicz

Ministerstwo Rozwoju - Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marek Gróbarczyk

Ministerstwo Klimatu - Michał Kurtyka

Ministerstwo Środowiska - Michał Woś

Ministerstwo Zarządzania Funduszami - Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Ministerstwo Finansów - Tadeusz Kościński

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Marlena Maląg

Ministerstwo Zdrowia - Łukasz Szumowski

Ministerstwo Cyfryzacji - Marek Zagórski

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Dariusz Piontkowski

Ministerstwo Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro

Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego - Jacek Sasin

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michał Dworczyk

Jedynym resortem, którego szefa nie przedstawił w piątek premier Mateusz Morawiecki jest Ministerstwo Sportu. Szef rządu w trakcie ogłaszania składu podkreślił, że nie może jeszcze ujawnić kandydata na to stanowisko.

Wybory parlamentarne, które odbyły się 13 października, wygrało Prawo i Sprawiedliwość, na które głosowało 43,59 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,40 proc, a dalsze: SLD (12,56 proc. głosów), PSL (8,55 proc.) i Konfederacja (6,81 proc.). PiS będzie w najbliższej kadencji Sejmu dysponować 235 mandatami, KO - 134, SLD - 49, PSL - 30, a Konfederacja - 11. W Senacie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 48 mandatów, Koalicja Obywatelska – 43 mandaty. Natomiast KW Polskie Stronnictwo Ludowe – trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – dwa.

W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska). Trzej ostatni są kojarzeni z opozycją, co powoduje, że wszystkie ugrupowania opozycyjne razem dysponują w Senacie większością 51 senatorów.