Michał Woś (ur. w 1991 r. w Raciborzu) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed objęciem dotychczasowego stanowiska - do czerwca tego roku - pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości, Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów informatycznych. Od listopada 2015 roku był doradcą ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który w 2016 roku powierzył mu stanowisko szefa Gabinetu Politycznego.

W ostatnich wyborach Michał Woś został wybrany posłem w okręgu rybnickim, otrzymując 37 tys. 763 głosy. W październiku 2018 został wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (jako kandydat Solidarnej Polski). 21 listopada 2018 znalazł się w zarządzie województwa. W 2014 r. został radnym miasta Racibórz, był tam wiceprzewodniczącym komisji budżetu i rozwoju gospodarczego oraz członkiem komisji oświaty.

Według strony internetowej MS, współpracował "z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Jacka Maziarskiego prowadzącą Akademię Skolimowską, Studentami dla Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniem im. Św. Ivo Helory". Jest założycielem i wiceprezesem "Signum Temporis. Stowarzyszenia do Rzeczy" oraz inicjatorem Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Michał Kurtyka

Michał Kurtyka karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu.

W kwietniu 2018 roku został powołany na stanowisko Pełnomocnika rządu ds. Prezydencji COP 24, czyli szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. W tym samym roku objął stanowisko wiceministra środowiska. Będzie przewodził negocjacjom klimatycznym do pierwszego dnia grudniowego szczytu w Madrycie. W trakcie konferencji w Katowicach państwa przyjęły tzw. rulebook, który określa podstawowe procedury i mechanizmy, niezbędne do wdrożenia Porozumienia paryskiego wynegocjowanego w 2015 roku. Podczas konferencji przyjęto również Deklarację Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition), która mówiąc o ekonomiczności ochrony klimatu zwraca uwagę, że musi się to odbywać przy utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy.

Wcześniej, w 2016 r. Kurtyka został sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą "Planu Rozwoju Elektromobilności", a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Michał Kurtyka ur. w 1973 r. jest absolwentem paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rynku pod przewodnictwem profesora Jean Tirole, laureata nagrody Nobla z ekonomii w 2014 roku. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim.

Marlena Maląg

Od grudnia minionego roku Marlena Maląg pełni funkcję prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "Każdego dnia moim celem było niesienie pomocy setkom tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Wprowadziliśmy wiele nowych form wsparcia, wróciliśmy społeczeństwu wielu wykluczonych wcześniej, a bardzo wartościowych ludzi" - wskazywała Maląg podczas październikowej kampanii w wyborach parlamentarnych.

Jako prezes PFRON Maląg podejmowała m.in. działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Fundusz rozpoczął uruchamianie projektu, który ma na celu wprowadzenie nowej metody rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych. PFRON po pięciu latach przywrócił także dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. Maląg ukończyła pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w zakresie zarządzania na Politechnice Poznańskiej i zarządzania instytucjami oświatowymi w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Przez wiele lat była związana z oświatą. Pracowała jako nauczyciel, w latach 1999-2011 pełniła funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 2011-2012 była naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, a od 2012 do 2014 r. była zastępcą prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Ponadto w latach 2002-2006 była radną miejską Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie - do 2016 - radną powiatu ostrowskiego, była także wicestarostą. Od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r. była wicewojewodą wielkopolskim. W wyborach samorządowych w 2018 r. zdobyła mandat radnej sejmiku wielkopolskiego.

W ostatnich wyborach parlamentarnych Maląg została wybrana z listy PiS do Sejmu z okręgu kaliskiego. Uzyskała 25,7 tys. głosów. "Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz życzył nam, byśmy, jak powiedział Jan Paweł II w 1999 roku w naszym parlamencie - +nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego+. Te słowa będą mnie prowadzić w codziennej pracy na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej" - napisała w mediach społecznościowych po odebraniu zaświadczenia o wyborze na posła.

Jak czytamy w nocie biograficznej na stronie PFRON, Maląg "w życiu osobistym i zawodowym kieruje się tradycyjnym systemem wartości", a jej życiowym mottem są słowa św. Jana Pawła II "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali". Jest mężatką, ma dwie córki.