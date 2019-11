Przypomniał, że prawybory rozpoczną się w przyszłym tygodniu, a zakończą 14 grudnia. Pytany o to, jaka osoba ma szanse wygrać wybory prezydenckie powiedział, że musi to być osoba "ciężko pracująca w kampanii, przekonywująca, wyrazista; taka, której będzie zależeć na tej kampanii".

Na pewno musi to być osoba, która będzie bardzo zaangażowana w codzienną obecność, w rozmowę z ludźmi, w prezentację programu. I taka, która będzie w stanie w drugiej turze - bo jestem przekonany, że ta druga tura będzie - przekonać wyborców środowisk partii kandydatów opozycyjnych do głosowania na siebie - powiedział.

Odnosząc się do informacji, że Rafał Trzaskowski zadeklarował, że nie będzie startował jako kandydat opozycji w wyborach prezydenckich i wskazał jako najlepszego kandydata wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską, Schetyna powiedział, że kandydata i tak powinny wyłonić prawybory.

Prawybory są niezbędne; pokażą dobrą prezentację programów, dobrą konkurencję dobre emocje i to, że kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej będzie faworytem do tego, żeby w drugiej turze odebrać prezydenturę Andrzejowi Dudzie - powiedział.

Właśnie po to są te prawybory, właśnie po to jest nasze zaangażowanie, właśnie dlatego tak głęboko wierzymy, że to ma sens żeby do tego doprowadzić – dodał lider PO.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przyjechał do Swarzędza na zebranie rady regionu wielkopolskiej PO.