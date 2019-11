- To był oczywiście trudny rok, to był rok właściwie nieustającej kampanii wyborczej, zjawisk losowych oraz również czasami konfliktów generowanych tylko i wyłącznie przez media i podgrzewanych przez media - ale taka jest natura demokracji - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej Trzaskowski. - To był rok trudny również dlatego, że pojawiały się pierwsze ograniczenia budżetowe w związku z realizacją przez rządzących swojego programu - dodał.

Podsumowując swoje dotychczasowe osiągnięcia, Trzaskowski mówił m.in. o rozwoju infrastruktury, podkreślając, że w tym zakresie uprzywilejowane mają być środki masowej komunikacji. Prezydent stolicy podkreślił, że w tym roku oddano do użytku trzy nowe stacje II linii metra. - Natomiast mamy nadzieję, że już na początku przyszłego roku również będziemy oddawali kolejne stacje na Woli" - dodał. Zaznaczył, że zlecono także prace koncepcyjne dotyczące budowy III linii metra. "Jest olbrzymia szansa, że ta III linia wystartuje w tej kadencji - wskazał. Mówiąc o rozwoju komunikacji, Trzaskowski podkreślił, że miasto zamówiło 130 nowoczesnych autobusów elektrycznych oraz 213 nowych tramwajów niskopodłogowych.

Wśród osiągnięć prezydent stolicy wymienił m.in. program budowy żłobków oraz wykupu miejsc w prywatnych placówkach. - Chcemy w ciągu najbliższych lat doprowadzić do rewolucji, tak, żeby każda osoba, która chce zostawić swoje dziecko w żłobku, miała na to szansę - podkreślił.

Nasz prezydent jest prezydentem formatu co najmniej europejskiego. Jesteśmy również stolicą Polski i musimy mieć takiego prezydenta, z którego jesteśmy dumni - podkreśliła z kolei przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska (KO), na konferencji podsumowującej rok prezydentury Trzaskowskiego. Jak zaznaczyła Malinowska-Grupińska, dobry gospodarz - takiego miasta jak Warszawy - musi realizować zobowiązania i umieć sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. Wydaje mi się, że ten ostatni rok pokazał, jak świetnie pan prezydent Rafał Trzaskowski potrafi sobie poradzić z sytuacjami bardzo trudnymi - podkreśliła.

Dodatkowa rzecz, z której ja jestem bardzo dumna, to to, że nasz prezydent jest prezydentem formatu co najmniej europejskiego. Jesteśmy również stolicą Polski i musimy mieć takiego prezydenta, z którego jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni, panie prezydencie - powiedziała przewodnicząca Rady Warszawy.

Na konferencji głos zabrał także jeden z wiceprzewodniczących Rady Sławomir Potapowicz (KO), który zaznaczył, że dobra współpraca między organem stanowiącym a organem wykonawczym jest bardzo istotna dla rozwoju miasta. Szczęśliwe dzięki warszawiakom i warszawiankom mamy dzisiaj w Radzie Warszawy komfortową sytuację. Mamy klub radnych, który współpracuje z prezydentem Warszawy. To jest gwarancja tego, że Warszawa ma szansę dobrze się rozwijać - dodał. Według Potapowicza, niezależnie od tego, jakie występują trudności, władze miasta będą w stanie - dzięki "modelowej współpracy" między klubem KO i prezydentem stolicy - zrealizować wszystkie obietnice wyborcze.