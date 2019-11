Premier podkreślił podczas sejmowego wystąpienia, że każda duża rodzina może liczyć na wsparcie państwa, zaś dla rodzin z trójką lub więcej dzieci jego rząd zaproponuje dodatkowe ulgi i ułatwienia. Jak mówił, różnorodne programy wsparcia i ochrony rodziny będą osią polityki jego rządu. Nie tylko w imię tradycji i tożsamości, ale także w imię przyszłości, wolności i normalności - oświadczył Morawiecki.

Tam, gdzie ktoś będzie próbował rozgrywać wolność przeciwko tradycji, staniemy na straży pojednania tych dwóch wartości. Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne. Stawką jest przyszłość naszych dzieci i przyszłość ta powinna spoczywać w rękach rodziców, bo to jest normalność - mówił premier.

Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę. Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, kto chce rozbić więzi rodzinne, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny, nie dopuszczę do niej, a jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to my ją wygramy, wygra ją rodzina, bo rodzina to wartość arcypolska - podkreślił Morawiecki.

Premier: Rodzina jest i musi pozostać fundamentem społeczeństwa

Rodzina jest i musi pozostać fundamentem społeczeństwa, nie zgadzamy się, aby mniejszościowe eksperymenty i rozwiązania określały, co jest normą - mówił we wtorek w expose premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też, że rząd skupi się na rozwoju i zmianach wspierających przedsiębiorców.

Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (...) Pogram rządu PiS jest oparty na takich wartościach jak: wolność, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie własności i dialog społeczny. Nasz program jest oparty na kulturze budującej tożsamość kulturową, na rodzinie i małżeństwie - podlegającej szczególnej ochronie, na wartościach zapisanych w konstytucji - mówił premier.

Przekonywał, że Polacy to wielki naród, z wielką przeszłością. Czas na wielką przyszłość - podkreślił.

Mówiąc o programie swojego rządu zapowiedział, że na początek skupi się on na rozwoju. Zaczniemy od zmian wspierających przedsiębiorców - zdeklarował. Wymienił: niższy ZUS dla małych firm - średnio o 500 zł, "ryczałt do jednego, a potem dwóch milionów euro obrotu", "niższy CIT do dwóch milionów euro obrotów, "ponad miliard na dodatkowe inwestycje strategiczne dla firm". To łącznie kilka kolejnych miliardów zł dla małych i średnich polskich firm - zapowiedział.

Przekonywał, że nie ma rozwoju gospodarczego bez solidarności. Dlatego - ja zapewnił - rząd nie zapomni o emerytach i niepełnosprawnych. Będziemy kontynuować wypłatę 13 - tej emerytury, a w 2021 r. wypłata 14-tki - zapowiedział. Poinformował, że rząd chce też zadbać o aktywność seniorów i łagodzić "samotność jesieni życia", dlatego będzie rozbudowywać Domy Seniora.

Rodzina jest i musi pozostać fundamentem społeczeństwa. Wiem, że dziś rodzina jest traktowana przez niektórych jak przeżytek. Im głośnej się mówi o nowych modelach rodziny, tym bardziej pewne, że chodzi o mniejszościowe eksperymenty i rozwiązania. Nie zgadzamy się, aby wyjątki określały, co jest normą. Wierzymy, że przyszłość naszych dzieci powinna być budowana na stabilnym fundamencie rodziny. Kiedy człowiek przychodzi na świat rodzina staje się jego pierwszym bastionem. Rodzina - jak mówił prymas Stefan Wyszyński - to także bastion całej Polski.