W debacie nad expose Mateusza Morawieckiego prezes PiS odwołał się do przykładu Irlandii, gdzie - jak mówił - dla wprowadzenia program rozwoju, który przyniósł fantastyczne wyniki, "porozumiały się siły, partie polityczne, które kiedyś do siebie nawzajem strzelały, i to nawet z dział, i rozstrzeliwały się nawzajem".

Wszystko jest możliwe, tylko potrzebny jest patriotyzm i dobra wola, a nie partykularyzm - podkreślił Kaczyński.

I sądzę, że przesłaniem tego przemówienia premiera, jestem o tym przekonany, w tej rozpoczynającej się kadencji, było właśnie to. I niezależnie od tych pokrzykiwań, ja zwracam się do wszystkich na tej sali, żeby poważnie tę ofertę rozpatrzyli - powiedział prezes PiS.