Po wycofaniu we wtorek przez PiS projektu ustawy znoszącej limit 30-krotności składek na ZUS w Sejmie odbyło się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy - Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry – na temat umowy koalicyjnej.

Argument, który pojawiał się w ostatnich dniach, że projekt powinien być dyskutowany w szerszym kontekście, nas przekonał – powiedział po spotkaniu rzecznik rządu dziennikarzom w Sejmie.

Pamiętajmy też, że dzisiaj premier zaproponował, żeby chociażby Pracownicze Plany Kapitałowe były regulowane już na poziomie konstytucji; to też jest jeden z elementów dyskusji o szeroko rozumianym systemie emerytalnym – dodał Müller. Zaznaczył, że było wiadomo, iż "w ramach Zjednoczonej Prawicy były różne opinie co do tego projektu".

Pytany o zrównoważenie budżetu po wycofaniu projektu zapewnił, że "w tej chwili budżet państwa, jeśli chodzi o potencjalną strukturę deficytu, byłby i tak najniższy w historii ostatnich wielu lat". Nie wykluczamy jeszcze, że uda się mimo wszystko zrównoważyć ten budżet” – zaznaczył rzecznik rządu.