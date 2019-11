We wtorek Kamila Gasiuk-Pihowicz została zgłoszona przez klub KO jako jedna z kandydatek Sejmu do Krajowej Rady Sądownictwa. PAP zapytała ją, dlaczego zgodziła się na kandydowanie, choć klub KO zarzuca TK i KRS upolitycznienie i właśnie z tego powodu nie zgłosił do TK żadnego kandydata.

Trybunał Konstytucyjny i Krajowa Rada Sądownictwa to dwa zupełnie różne ciała, w innej sytuacji prawnej i faktycznej - zaznaczyła Gasiuk-Pihowicz.

PiS złamał konstytucję, wybierając do KRS przedstawicieli sędziów, przerywając kadencję wcześniejszych członków, ale akurat wybór przedstawicieli Sejmu jest zgodny z konstytucją - dodała.

Jak podkreśliła, "w opinii licznych autorytetów prawniczych, powinniśmy skierować tam przedstawicieli opozycji, żeby ktoś od wewnątrz mógł rejestrować skalę zniszczeń i upolitycznienie sądownictwa przez PiS". Posłanka zaznaczyła, że przedstawiciele KO od dawna prowadzili rozmowy z organizacjami pozarządowymi i ekspertami. Bardzo jasno mówiono nam, że powinniśmy zgłosić kandydatów (do KRS) i ja także ten pogląd podzielam - powiedziała Gasiuk-Pihowicz.

Musimy zrobić wszystko, żeby wykorzystać każdą okazję, aby pokazywać prawdziwe oblicze obecnej władzy, (i to) jak te rządy są niebezpieczne dla demokracji - przekonywała posłanka.

Jak oceniła, wtorkowe orzeczenie TSUE "daje nadzieję, że stan pełnej zgodności KRS z konstytucją może zostać przywrócony". W takiej sytuacji nie wyobrażam sobie, by nie było tam legalnie wybranego przedstawiciela opozycji - dodała Gasiuk-Pihowicz.

Gasiuk-Pihowicz obawia się jednak, że PiS nie będzie chciał wybrać nikogo z opozycji do KRS. Może tego dowodzić - jej zdaniem - zgłoszenie przez to ugrupowanie czterech kandydatów na cztery miejsca dla przedstawicieli Sejmu w KRS. PiS jest najwyraźniej takim typem władzy, która nie jest w stanie znieść jakiejkolwiek kontroli i po prostu nie dopuści do tego, by te stanowiska, zgodnie ze zwyczajem parlamentarnym, zostały obsadzone przez posłów opozycji - oceniła posłanka KO.

Gasiuk-Pihowicz w obecnej kadencji sprawuje funkcję wiceszefowej komisji sprawiedliwości. Ma wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. Pracowała m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2015 roku zasiada w ławach poselskich, początkowo jako posłanka Nowoczesnej. Była reprezentantką Sejmu na forum Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Klub PiS zgłosił do KRS kandydatury: Marka Asta, Bartosza Kownackiego, Arkadiusza Mularczyka i Kazimierza Smolińskiego. Klub Lewicy zgłosił Joannę Senyszyn. Listę opublikowano we wtorek wieczorem na stronie internetowej Sejmu. Łącznie zgłoszono sześcioro posłów.

Wybór posłów-członków KRS zgodnie z harmonogramem Sejmu przewidziano na późny wieczór w czwartek. Zgodnie z ustawą, Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na czteroletnią kadencję.