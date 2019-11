Trybunał Sprawiedliwości UE wydał we wtorek wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Zdaniem TSUE, jeśli SN uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem TSUE - przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN.

We wtorek I prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf wezwała rząd, Sejm i Senat, by podjęły działania ustawodawcze w celu usunięcia wadliwości prawnych, których zaistnienie zostało potwierdzone w wyroku TSUE.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie wykluczył w środowej rozmowie z PAP, że w Senacie powstanie inicjatywa ustawodawcza w związku z wyrokiem TSUE. Rozważam taką inicjatywę - powiedział.

Zastrzegł jednocześnie, że decyzję w tej sprawie podejmie po spotkaniu z wybitnymi polskimi prawnikami, które ma się odbyć w najbliższy piątek. Zgodnie z sugestią pani prezes Gersdorf, że Senat powinien się w ten proces włączyć, a ponieważ ja wyznaję zasadę, że każdą operację należy przygotować niezwykle starannie (...), to zaprosiłem wybitnych polskich konstytucjonalistów, prawników, panią prezes Gersdorf na pierwszą dyskusję w Senacie - powiedział Grodzki.

Zaznaczył, że spotkanie ma mieć charakter roboczy. To jest pewna wstępna dyskusja, bo ja nie jestem prawnikiem, a jako marszałek Senatu chciałbym posłuchać mądrzejszych, żeby pogłębić swoją wiedzę na temat tego wyroku i generalnie całego zagadnienia, o którym już oczywiście sporo wiem, ale jednak nie śmiem nawet konkurować z wiedzą wielkich polskich prawników - powiedział Grodzki.

Piątkowe spotkanie współorganizuje wiceprzewodnicząca sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). Posłanka podkreśliła w środowej rozmowie z PAP, że inicjatywa ustawodawcza po wyroku TSUE należy przede wszystkim do rządu. Piłeczka jest po stronie rządu, ale jeżeli rząd nie wykona takich kroków, nie naprawi popełnionych błędów, to taką inicjatywę może podjąć także Senat - dodała Gasiuk-Pihowicz.

Informację o planowanym spotkaniu marszałka Grodzkiego z prawnikami w sprawie wyroku TSUE podało też w środę radio RMF FM.