Jego zdaniem profesor Krystyna Pawłowicz jest niewątpliwie wybitnym prawnikiem, świetnie sprawdzi się w Trybunale Konstytucyjnym.

Nie jest żadnym wyjątkiem, zarówno w tym kontekście, Stanisław Piotrowicz - mówił w programie "Graffiti", odnosząc się do czwartkowych głosowań nad wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz członków Trybunału Stanu.

Przyznał jednak, że jej język nie do końca przypada mu do gustu.

Stwierdził również, że kandydatura Piotrowicza nie jest jego wymarzoną.

Nie był jakimś ważnym funkcjonariuszem, ale prokuratorem zajmującym się sprawami kryminalnymi, a nie politycznymi. To, że miał legitymację PZPR nie jest powodem do chluby. Nie jest to moja wymarzona kandydatura - dodał.

Dodał, że według niego prawo nie ogranicza startu takim osobom, pytany o wątpliwości, co do wieku niektórych kandydatów.