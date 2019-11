Poseł Konfederacji Michał Urbaniak poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że przedstawiciele Konfederacji zakładają parlamentarny zespół ds. kultury posiadania broni w Polsce. Jak dodał, celem zespołu ma być rewizja aktów prawnych dotyczących posiadania broni w Polsce. To czym chcemy się zajmować to ustawa o broni i amunicji. Chcemy zrewidować to jak ona dzisiaj działa. Ta ustawa jest ostrzejsza niż nawet narzucona nam z Unii Europejskiej dyrektywa. Ten stan prawny nam się nie podoba - podkreślił poseł.

Posłowie Konfederacji zaapelowali, aby do zespołu przystępowali posłowie z różnych ugrupowań. Zależy nam, aby zbudować w Polsce kulturę posiadania broni. Chcemy też zajmować się edukacją na rzecz bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego - mówił Urbaniak. Jego zdaniem, Polacy nie potrafią w odpowiedni sposób posługiwać się bronią, dlatego potrzebna jest edukacja. Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak dziękował środowiskom strzeleckim, proobronnym i służbom mundurowym za krzewienie kultury posiadania broni w Polsce. Jak ocenił, w Polsce jest przestrzeń do tego aby, dyskutować o tym jak uprościć prawo do posiadania broni. Jak tłumaczył, zespół chce sprawić, aby te regulacje były logiczne, przejrzyste i niezależne od kaprysu urzędnika, czy biurokraty, który decyduje o tym, który obywatel ma prawo posiadać broń, a który nie.

W ocenie Bosaka, zwiększenie ilości wydawanych pozwoleń na posiadanie broni, wzmocniłoby rozwój polskiego przemysłu obronnego. Jeżeli kultura broni w Polsce byłaby lepsza, to byłoby większe zaplecze konsumenckie dla polskich producentów broni – przekonywał poseł.