W poniedziałek jednodniową wizytę w Polsce składa duńska para książęca książę Fryderyk i księżna Maria Elżbieta.

Podczas śniadania wydanego na cześć pary książęcej przez polską parę prezydencką Andrzej Duda podkreślił, że współpraca naszych krajów w Europie nigdy nie była tak bliska, a wzajemne relacje tak wypełnione treścią, jak obecnie.

Prezydent wskazał m.in. na współpracę energetyczną. Jak mówił, po dnie Bałtyku, który przez wieki stanowił barierę pomiędzy naszymi krajami, niedługo przebiegać będzie gazociąg Baltic Pipe. Strategiczna inwestycja dla polskiej transformacji energetycznej i dla bezpieczeństwa energetycznego całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział prezydent.

Dodał, że ten ważny projekt staje się katalizatorem polsko-duńskiego partnerstwa energetycznego, które swoim zasięgiem obejmuje inne obszary, w tym odnawialne źródła energii. Wskazał na polskie i duńskie inwestycje w morską energetykę wiatrową.

Książę Fryderyk podkreślił rozwijającą się współpracę gospodarczą między naszymi krajami. Jak mówił, Polska to dziewiąty największy rynek eksportowy Danii. W Polsce działa obecnie ok. 500 duńskich firm, które zatrudniają ok. 50 tys. osób.

Energia i klimat to obszary o szczególnym znaczeniu w relacjach polsko-duńskich. Wkrótce fizycznie połączy nas Baltic Pipe, jednak nasze partnerstwo energetyczne rozwija się szybko i wykracza poza kwestie przesyłu gazu - zaznaczył. Dodał, że duńskie i polskie siły wspólnie rozwijają morską energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim.