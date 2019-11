11 listopada 2018 r. podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego. Zapytany o tę deklarację w RMF wiceminister Sellin odparł, że inwestycja ta miała być realizowana przede wszystkim przez Senat. Teraz nie wiemy, czy Senat pod nową władzą będzie tym zainteresowany - powiedział. Zaznaczył też, iż są głosy, że już nie jest.

Zaprzeczył jednocześnie, jakoby nic nie zostało zrobione w tym temacie dotychczas. Sellin podkreślił, że są ekspertyzy archeologiczne, są ekspertyzy konserwatorskie w tej sprawie, jest praca wykonana. Ale - dodał - nie wiadomo, czy z powodów politycznych to będzie realizowane.Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski informował pod koniec stycznia, że w końcowej fazie są prace nad tzw. specustawą, która dokładnie określi warunki i harmonogram odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Następcą Karczewskiego po jesiennych wyborach parlamentarnych został Tomasz Grodzki

Wiceszef resortu kultury skomentował też burzę wokół komisji rodziny i żądaniu odwołania Magdaleny Biejat. Mam wątpliwości, czy akurat ta komisja - rodziny, pracy i polityki społecznej, która zajmuje się legislacją, która jest dla nas absolutnie sztandarowa (...) powinna była być oddana radykalnej opozycji. Radykalnej w sensie ideologicznym opozycji - powiedział. Lepiej by było ten podział komisji zrobić tak, żeby akurat ta komisja przypadała jakiemuś posłowi bądź posłance ze Zjednoczonej Prawicy - zauważył.

Sellin zabrał też głos w sprawie "Wiadomości" TVP. Jego zdaniem mają swój pazur o charakterze politycznym. Dostrzegam to, że w przeciwieństwie do tego, co było przed rokiem 2015, jest tam całkiem solidny serwis zagraniczny, a przed rokiem 2015 o zagranicy nie mówiono nic - chwalił program polityk.