W poniedziałek na portalach społecznościowych wybuchła dyskusja na temat rzekomych planów ograniczenia przez warszawski samorząd nakładów na ochronę zwierząt. Na Twitterze Patryk Jaki poinformował, że stołeczny ratusz planuje w 2020 roku ograniczyć o blisko 1,5 miliona złotych dofinansowanie warszawskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt "Na Paluchu".

"Trzaskowski, który w kampanii fotografował się z psami, obcina 1,5 mln zł na schronisko dla zwierząt! Było na palety i tramwaje różnorodności a i tak już mocno niedofinansowanemu schronisku grozi teraz zamknięcie" - napisał Jaki na Twitterze. Zapowiedział jednocześnie, że we wtorek przedstawię swoje "mocne oświadczenie w tej sprawie do Rady Miasta". Do wpisu dołączył tabelę, na której widnieje napis: "Wydatki bieżące. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście".

Jaki zaapelował do Rady Miasta Warszawy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego: "Przypominam, że Schronisko dla bezdomnych zwierząt +Na Paluchu+ jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy jest głównym wykonawcą Warszawskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt. Budżet w 2019 roku wynosił prawie 10 mln zł i już wtedy był niewystarczający z uwagi na zakres prowadzonych działań (...) apeluję do państwa radnych o pilną zmianę budżetu i decyzji prezydenta Trzaskowskiego i ratowanie zwierząt. To bez barw politycznych, nasze wspólne zobowiązanie".

Do sprawy odniósł się również premier Mateusz Morawiecki. "Ochrona naszych braci mniejszych jest dla nas bardzo ważna. Zapraszam przedstawicieli schroniska dla zwierząt +Na Paluchu+ na spotkanie - chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy poświęcają swoje życie na niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom w mieście" - napisał premier we wtorek na Twitterze.

Rzeczniczka stołecznego ratusza, Ewa Rogala, proszona przez PAP o komentarz w tej sprawie zapewniła, że budżet schroniska dla zwierząt +Na Paluchu+ nie będzie w przyszłym roku niższy, niż w tym roku. Nie ma mowy zagrożeniu działalności tej placówki - podkreśliła.

Odnosząc się do tabeli, jaką zamieścił na Twitterze Jaki, Rogala wyjaśniła, że jest to tabela z dochodami przedstawiona na komisji ochrony środowiska, która - jak zaznaczyła - "pokazywała zarówno dochody z budżetu miasta, jak i dochody z umów na opiekę nad zwierzętami z gmin ościennych".

Rzeczniczka ratusza podkreśliła, że decyzją zarządu m. st. Warszawy w 2020 roku utrzymany będzie poziom dochodów z tego roku, tj. 8 mln 896 tys. zł. Natomiast do tej kwoty doliczone zostaną dochody z umów z gminami zewnętrznymi - powiedziała. Jak dodała, na chwilę obecną ratusz nie jest w stanie przewidzieć tej kwoty, ponieważ są to dochody uzależnione od liczby zwierząt, które trafią do schroniska.