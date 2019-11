Zgodnie z pierwszym powyborczym sondażem CBOS dotyczącym zaufania do polityków najwięcej badanych darzy zaufaniem prezydenta Andrzeja Dudę. Ufa mu 68 proc. - wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do października. Nieufność do prezydenta deklaruje 22 proc. ankietowanych (wzrost o jeden. punkt procentowy). 8 proc. deklaruje obojętność.

Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ufa 60 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty procentowe), nie ufa mu 25 proc. (spadek o 2 punkty procentowe). Obojętność deklaruje 11 proc. badanych. Do nieznajomości szefa rządu przyznaje się 1 proc. badanych.

Trzecie miejsce w rankingu, z zaufaniem 46 proc., zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński (wzrost o punkt procentowy). 37 proc. deklaruje nieufność wobec szefa rządzącej formacji(spadek o 3 punkty procentowe). 14 proc. zadeklarowało obojętność.

Ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze ufa 44 proc. (wzrost o punkt procentowy). Brak zaufania do lidera Solidarnej Polski wyraża 36 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe). 15 proc. pozostaje obojętnymi wobec Ziobry. 2 proc. badanych nie wie, kim on jest.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 41 proc. respondentów (wzrost o 7 punktów procentowych), nie ufa mu 17 proc. (spadek o 4 punkty procentowe). 18 proc. zadeklarowało obojętność wobec niego a 20 proc. przyznało, że nie zna Kosiniaka-Kamysza.

Szef MON Mariusz Błaszczak może się pochwalić zaufaniem na poziomie 40 proc. (bez zmian); nie ufa mu 23 proc. respondentów (spadek o 4 punkty procentowe). 16 proc. badanych zadeklarowało obojętność wobec ministra obrony i tyle samo przyznało, że go nie zna.

Paweł Kukiz cieszy się zaufaniem 39 proc. badanych (wzrost o 4 punkty procentowe); nie ufa mu 31 proc. (wzrost o punkt procentowy). 24 proc. deklaruje obojętność wobec niego, a 3 proc. przyznaje, że go nie zna.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej (PO) ufa 38 proc. respondentów (wzrost o 4 punkty procentowe); brak zaufania do możliwej kandydatki PO na prezydenta deklaruje 20 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe). 18 proc. wyraża obojętność wobec niej, a 20 proc. nie wie, kim ona jest.

Lider Porozumienia, wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin cieszy się zaufaniem 38 proc. badanych (wzrost o 5 punktów procentowych); nie ufa mu 24 proc. (spadek o 2 punkty procentowe). 21 proc. zadeklarowało obojętność, a 12 proc. nie wiem, kim jest Gowin.

Zaufanie do lidera Wiosny Roberta Biedronia wyraża 32 proc. respondentów (spadek o punkt procentowy), a 36 proc. mu nie uda (wzrost o 2 punkty procentowe). 19 proc. zadeklarowało obojętność, 9 proc. nie wiem, kim jest.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński ma 31 proc. deklaracji zaufania (wzrost o 2 punkty procentowe) wobec 20 proc. – nieufności (spadek o 3 punkty procentowe). 16 proc. ma obojętną postawę wobec niego, a 29 proc. nie wiem, kim jest Gliński.

Zaufanie do marszałek Sejmu Elżbiety Witek deklaruje 29 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów procentowych), a 11 proc. jej nie ufa (spadek o 3 punkty procentowe). Obojętność wobec Witek wyraża 13 proc. ankietowanych, 42 proc. twierdzi, że nie wiem, kim ona jest.

Wicepremiera i szefa nowego resortu aktywów państwowych Jacka Sasina zaufaniem darzy 28 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe); nie ufa mu 21 proc. (spadek o 4 punkty procentowe), a 16 proc. zadeklarowało obojętność. 29 proc. respondentów, nie rozpoznało Sasina.

Zaufanie do b. marszałka, obecnie wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wyraża 28 proc. respondentów (spadek o punkt procentowy), nie ufa mu 17 proc. (spadek o 2 punkty procentowe); obojętność wobec niego wyraża 13 proc. ankietowanych. 36 proc. nie wie. kim jest Karczewski.

Katarzyna Lubnauer, która do niedawna przewodziła Nowoczesnej ma 26 proc. deklaracji zaufania (wzrost o punkt procentowy); nie ufa jej 30 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe), a 15 proc. deklaruje obojętność. Do nieznajomości Lubnauer przyznaje się 25 proc. badanych.

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka cieszy się zaufaniem 26 proc. respondentów (spadek o 2 punkty procentowe), nie ufa jej 17 proc. (spadek o punkt procentowy), a obojętność wobec niej deklaruje 16 proc. respondentów. Nowackiej nie zna 38 proc. respondentów.

Szef klubu parlamentarnego PO-KO Borys Budka ma zaufanie 25 proc. ankietowanych (brak wcześniejszych danych), nieufność w stosunku do niego wyraża 27 proc., a obojętność - 13 proc.; do nieznajomości Budki przyznaje się 32 proc. badanych.

Lider Lewicy Razem Adrian Zandberg uzyskał 23 proc. zaufania (wzrost o 4 punkty procentowe); nie ufa mu 17 proc. (wzrost o punkt procentowy), a 12 proc. deklaruje obojętność wobec niego. 44 proc. przyznało, że nie zna Zandberga.

Szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński uzyskał 23 proc. deklaracji zaufania (spadek o punkt procentowy); nie ufa mu 21 proc. (spadek o 3 punkty procentowe). Obojętność wobec Kamińskiego wyraża 18 proc. badanych, a 33 proc. nie zna go.

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty otrzymał 21 proc. deklaracji zaufania (wzrost o 4 punkty procentowe); nie ufa mu 24 proc. (spadek o 2 punkty procentowe). Obojętność wobec lidera Sojuszu wyraża 18 proc. badanych, a 32 proc. nie zna go.

Szef głównej partii opozycji, Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna ma zaufanie na poziomie 21 proc. (spadek o punkt procentowy); nie ufa mu 55 proc. respondentów (wzrost o 6 punktów procentowych), a postawę obojętną wobec lider PO deklaruje 17 proc. respondentów. 4 proc. przyznało, że nie wie, kim jest Schetyna.

Jednego z liderów Konfederacji Janusza Korwin-Mikke zaufaniem obdarza 18 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a 55 proc. mu nie ufa (wzrost o 3 punkty procentowe. Obojętność wobec tego polityka wyraża 19 proc. badanych, 4 proc. przyznało się do jego nieznajomości.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz może liczyć na zaufanie 16 proc. respondentów (bez pomiaru w poprzednim miesiącu); nie ufa jej 5 proc., a 11 zadeklarował obojętność. 64 proc. badanych nie wiedziało kim jest Emilewicz.

Szef NIK Marian Banaś może liczyć na zaufanie 9 proc. ankietowanych (bez zmian); nie ufa mu 32 proc. (wzrost o 7 punktów procentowych), a 11 proc. zadeklarowało obojętność wobec niego. 44 proc. respondentów nie wiedziało, kim jest Marian Banaś.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7–17 listopada 2019 roku na liczącej 944 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.