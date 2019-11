Prezes NIK podkreślił podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej, że od dwóch miesięcy prowadzona jest przeciwko niemu kampania oszczerstw. - Kłamie się na mój temat, że jestem powiązany z przestępcami i unikałem płacenia podatków. Sugeruje się, że w naganny sposób zostałem właścicielem nieruchomości i wykorzystywałem stanowisko publiczne do swoich celów prywatnych. Nic z tego nie jest prawdą, każde z tych zarzutów to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo - stwierdził Banaś.

Jak dodał przeciwko autorom zniesławień podjął i będzie podejmował kroki prawne. Zaznaczył też, że ze spokojem oczekuje zakończenia procedur podjętych przez urzędy państwowe w sprawie jego oświadczeń majątkowych.

Posiedzenie komisji

Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi nie postawiono żadnych zarzutów. Jego prawo do bycia na posiedzeniu komisji jest ustawowe - powiedział podczas środowego posiedzenia komisji ds. kontroli państwowej jej przewodniczący Wojciech Szarama (PiS).

W ten sposób odniósł się do uwag posłów Koalicji Obywatelskiej, że Marian Banaś nie ma moralnego prawa do kierowania Izbą i przedstawiania kandydatur na wiceprezesów NIK.

Posłowie KO: Tomasz Kostuś i Michał Szczerba złożyli dwa wnioski o przerwanie posiedzenia komisji do czasu przedłożenia członkom komisji ustaleń z raportu CBA ws. oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Oba zostały odrzucone. Według posła Szczerby, Banaś nie ma moralnego prawa do kierowania Najwyższą Izbą Kontroli. - Ta komisja nie powinna normalnie pracować - odniósł się do środowego posiedzenia komisji, która zebrała się, by zaopiniować wnioski Banasia o powołania dwóch wiceprezesów NIK.

Wobec odrzucenia wniosków o przerwanie posiedzenia, Marian Banaś przedstawił kandydatury Tadeusza Dziuby i Marka Opioły na wiceprezesów NIK.

Tadeusz Dziuba był posłem sejmu kontraktowego w latach 1989-1991 oraz posłem PiS w VII i VIII kadencji Sejmu, a w latach 2005–2007 pełnił funkcję wojewody wielkopolskiego. W 1971 ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu i do 1993 pracował na tej uczelni. W 1980 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1993–2000 był wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu, w l. 2000–2001 wicedyrektorem Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK, w l. 2001–2005 ponownie wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu.

Przedstawiając biogram Dziuby prezes NIK podkreślił, że jako pracownik NIK nadzorował on kontrole dotyczące finansów publicznych, w tym kontrole budżetowe, zamówień publicznej ochrony zdrowia, administracji publicznej, rządowej i samorządowej, edukacji i szkolnictwa wyższego.

Marek Opioła jest posłem PiS IX kadencji, a mandat poselski sprawował także w Sejmie V, VI, VII i VIII kadencji. Był m.in. szefem sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. 1 lipca 2019 zrezygnował z funkcji przewodniczącego sejmowej speckomisji po ujawnieniu, że w swoim spocie wyborczym wykorzystał policyjny śmigłowiec Black Hawk. Opioła ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Od 1997 do 2002 pracował jako referent w jednostce wojskowej.

Mając na względzie przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe i dotychczas pełnione funkcje publiczne wnoszę o pozytywne zaopiniowanie tych kandydatur na stanowiska wiceprezesów NIK - powiedział Banaś.

Pytania od posłów PO

Po przedstawieniu przez prezesa NIK wniosków o powołanie kandydatów posłowie zadawali pytania. Poseł Marcin Kierwiński (KO) spytał prezesa NIK, z kim konsultował kandydatury, czy rozmawiał wcześniej z Opiołą i Dziubą, a może także z prezesem PiS Jarosławem Kaczyński i premierem Mateuszem Morawieckim.

Banaś stwierdził, że przedłożenie kandydatur należy do uprawnień prezesa. "To jest moja inicjatywa. Zarówno pana Dziubę, jak i pana Opiołę znam bardzo dobrze" - mówił.

Jednego pana z pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, z którym miałem zaszczyt współpracować, jako również przewodniczącego komisji, który również tutaj zasiadał, a pana Opiołę również przez cztery lata, kiedy pełniłem funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej i ministra finansów - wymieniał.

Przyznał, że współpracę z oboma kandydatami uważa za bardzo owocną.

Wiceprzewodniczący komisji Bożena Borys-Szopa (PiS) i Janusz Śniadek (PiS) pytali Dziubę i Opiołę o przyszłość pracy w NIK, a także o to, jak widzą współpracę z komisją.

Dziuba zaznaczył, że chciałby, aby NIK przynosił korzystne efekty państwu. Podkreślał także, że chciałby, aby czynni kontrolerzy, którzy decydują o jakości pracy NIK byli odpowiednio nagradzani.

Opioła zaś zapowiedział współpracę z komisją ds. kontroli państwowej, a także komisjami branżowymi. Zwracał także uwagę, że kontrole prowadzone są post factum, a NIK powinien przeprowadzać więcej kontroli doraźnych.

Inny z wiceprzewodniczących Wojciech Saługa (KO) pytał, kto z kierownictwa PiS składał kandydatom propozycje zasiadania w kierownictwie NIK i jaka jest ich ocenia doniesień dotyczących NIK, a także czy wpływają one na funkcjonowanie izby.

Opioła ocenił, że dla niego kandydowanie na wiceprezesa NIK to trudna sytuacja, bo kiedy otrzyma stanowisko, będzie musiał się zrzec mandatu posła, ale NIK musi normalnie funkcjonować.

Przemysław Koperski (Lewica) pytał o weryfikację przez służby przyszłych kandydatów na wiceprezesów NIK. Dziuba zapewnił, że był wielokrotnie weryfikowany przez służby m.in. jako wojewoda wielkopolski, a także jako pracownik NIK i jako poseł.

Opioła podkreślał, że ma dostęp do informacji ściśle tajnych, bo był przewodniczącym komisji ds. służb specjalnych, a w obecnej kadencji także zasiada w tej komisji.