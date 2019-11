Znam polską historię. W polskiej historii jak się pojawiały strefy wolne od kogokolwiek, od jakiejkolwiek ideologii, źle się to kończyło – mówił Czarzasty w TVP Info.

Zapytany o konkretne przykłady z polskiej historii, odpowiedział, że "strefa wolna od Żydów to jest II wojna światowa, to jest Polska, to są strefy Judenfrei", dodając że choć stali za tym Niemcy, jest to element polskiej historii.

Uważa pan, że II wojna światowa to nie jest element polskiej historii? – pytał dziennikarza dowodzącego, że prześladowania Żydów to element niemieckich dziejów.

To jest narracja PiS-owska. Ja chcę panu powiedzieć, że jeżeli to był element w Polsce zły, to nie wracajmy do takich elementów – mówił Czarzasty.

To już jest strategia sprawdzona. Przez poprzednie cztery lata opozycja totalna mówiła na forum europejskim o Polsce, której w rzeczywistości nie ma. To jest kontynuacja, o tyle podła, że wpisująca się w najgorsze kłamliwe stereotypy o Polsce, podgrzewająca emocje w PE, bo akurat w kwestiach związanych z homoseksualizmem instytucje europejskie mają prawdziwą obsesję. Nie ma dokumentu europejskiego, który by do tych kwestii się nie odnosił – skomentował tę sytuację Marek Pęk.

Słowa, że holokaust jest częścią polskiej historii, nazwał "skandalicznymi".

W programie przypomniano również słowa Czarzastego, który mówił we wrześniu w Szczecinie o radzieckich żołnierzach, że "ci ludzie nas wyzwolili, dali nam wolność".

Na terenie Polski zginęło, łącznie z obozami, 700 tys. żołnierzy radzieckich (...) Tereny odzyskane były wyzwalane przez dwie armie: jedna armia to była armia Wojska Polskiego, m.in. był w niej gen. Jaruzelski, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy, a byli i ukraińscy i różni. Nie mogli dać wolności ludzie, którzy tej wolności sami nie mieli, ale jeżeli ktokolwiek powie do mnie i obciąży żołnierzy radzieckich, którzy ginęli, to niech pan to powie matkom, które miały synów – mówił prezes SLD.

Opowieści, że armia radziecka wyzwalała Polskę, są kłamstwem. Żołnierze radzieccy ginęli, ale w jakiej sprawie ginęli i co po sobie zostawili? Później mordowali najlepszych AK-owców. A co się stało 17 września 1939 r.? – komentował słowa Czarzastego Pęk.