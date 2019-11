Według DŁ, w łódzkiej Platformie Obywatelskiej ma dojść do prawdziwej rewolucji - trzynaście kół partyjnych połączy się w jedno Koło Łódź, którego przewodniczącą ma zostać prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Rzeczywiście, w Łodzi Platforma jest w trakcie łączenia się w jedno koło. To inicjatywa oddolna, nasi członkowie uznali, że potrzebna jest nam konsolidacja, a przy tym pojawiło się sporo sugestii, że nowym kołem powinna pokierować pani prezydent Zdanowska – potwierdził na łamach gazety rzecznik zarządu regionu łódzkiej PO Tomasz Piotrowski.

DŁ dowiedział się, że uchwały o wejściu do Koła Łódź podjęło już co najmniej osiem z trzynastu kół, także Koło Europejskie, do którego należy Zdanowska; łącznie zrzeszonych jest w nich ok. 1,2 tys. osób.

Dziennik analizuje podteksty, jakie niesie ze sobą transformacja struktur partii w Łodzi, m.in. dotyczące zapowiadanych na 2020 r. wyborów szefa zarządu krajowego PO.

"Jedno koło z trzeciego co wielkości miasta w Polsce jedną uchwałą może dać jasny sygnał, kogo popiera, a od czasu kampanii parlamentarnej wiadomo, że Zdanowska Grzegorza Schetyny nie poprze" – pisze DŁ.

Zdaniem DŁ konsolidacja kół to także zabezpieczenie dla prezydent Łodzi. Gdyby przy władzy utrzymał się Schetyna, w Łodzi podejrzewany o chęć zawieszenia lub usunięcia Zdanowskiej z PO za "torpedowanie kampanii Koalicji Obywatelskiej", prezydent będzie miała gotową strukturę i zaplecze polityczne, przygotowane do działania poza partią. To przy kilkunastu kołach takie oczywiste by nie było" – ocenia autor publikacji.

Gazeta zwraca też uwagę, że zmiana struktury będzie oznaczać dalsze wzmocnienie pozycji i władzy Zdanowskiej, która obecnie jest już szefową zarządu regionu łódzkiego PO i jednocześnie utratę znaczenia politycznego przez zarząd miejski Platformy w Łodzi, kierowany przez wiceprezydenta miasta Adama Wieczorka.

Konsolidacja władzy w ręce Zdanowskiej w łódzkiej PO zmarginalizuje zatem szefów łączonych kół, a wśród nich są prezesi niektórych łódzkich spółek miejskich oraz radni. Kształt zarządu nowego Koła Łódź odpowie zaś na pytanie, z kim w łódzkiej PO liczy się dziś najbardziej prezydent Łodzi – komentuje DŁ.