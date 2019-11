Zapoznałem się z raportem CBA w sprawie pana Mariana Banasia i doszedłem do przekonania, że wnioski z tego raportu powinny skłonić pana Banasia do podania się do dymisji - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że jeśli sam szef NIK nie złoży dymisji, to PiS ma plan B, który doprowadzi do usunięcia polityka z funkcji szefa NIK.

Jak wynika z informacji @DGPrawna w PiS jest pomysł zmiany konstytucji do spółki z opozycją. I możliwości odwołania prezesa NIK większością kwalifikowaną. https://t.co/Evev9ec8Sn — grzegorz osiecki (@grzegorzosiecki) November 29, 2019

Co to za plan? "Jak wynika z informacji @DGPrawna w PiS jest pomysł zmiany konstytucji do spółki z opozycją. I możliwości odwołania prezesa NIK większością kwalifikowaną" - czytamy w tweecie Grzegorza Osieckiego z DGP.

We wrześniu TVN w programie "Superwizjer" podał, że Marian Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę w Krakowie, gdzie mieścił się pensjonat oferujący pokoje na godziny, i że wynajem kamienicy o powierzchni 400 mkw. i dwóch mniejszych, miał przynosić rocznie 65,7 tys. zł dochodu. Według "Superwizjera", Banaś zaniżył w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy w Krakowie; mowa była także o powiązaniach ze stręczycielami.