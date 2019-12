Dzisiaj rano wkroczyłem do siedziby EPL. Zaczął się bowiem kolejny rozdział mojego życia. Będzie on twardszy, bardziej polityczny i kontrowersyjny - mówił w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24 szef Europejskiej Partii Ludowej, Donald Tusk.

Tusk był pytany, dlaczego zrezygnował z wyborów prezydenckich. Prezydentura nie była nigdy kwestią mojej obsesji. Nie będę przypominał słów o żyrandolach - tłumaczył były premier. Potrzebna jest bowiem realna władza, by Polskę wyprowadzić na normalne tory - dodał. Wyjaśniał, że był gotów wystartować, gdyby miał największe szanse na zwycięstwo. Jeśli miałoby się okazać, że ja i tylko ja daję szanse na zwycięstwo, to bym się nie wahał - powiedział. Przypomniał jednak, że niezależnie od tego, kto wygra wybory na wiosnę, to przez najbliższe trzy lata rządzić będzie ekipa, która narobiła i narobi Polsce dużo szkody.

Stwierdził też, że od momentu, gdy ponownie został szefem Rady Europejskiej, a poparcie dla niego zaczęło rosnąć, został zaatakowany przez PiS. Zaangażowano dużo pieniędzy i złej woli, by powstrzymać moje szanse powrotu do polskiej polityki - stwierdził.

Dlatego też Tusk ma inny plan na pokonanie PiS. Jego zdaniem, powinno dojść do utworzenia bloku PSL i PO. Jak zauważył, lekarstwem na PiS nie jest bowiem radykalna lewica tylko umiarkowana prawica. Ewentualne zwycięstwo lewicy nazwał bowiem dramatycznym scenariuszem dla Polski. Z kolei zapytany, czy odpowiednim liderem PO, który wykona plany Tuska jest Grzegorz Schetyna, a jeśli nie, to czy nie powinien on oddać władzy, Tusk odpowiedział, że władzy się nie dostaje, władzę się zdobywa.

Tusk skomentował też aferę wokół szefa NIK. Mi jest przykro, że ilość nieprawości w ostatnich latach i łajdactw, które obciążają tę władzę, nie uczyniła wyłomu w nastrojach prawie połowy Polaków - powiedział. Uznał, że być może Polacy muszą się jeszcze tego zła napatrzeć, by zaczęli odwracać się od PiS. Jego zdaniem, sam prezes NIK i inni tego typu ludzie nie są problemem - złem jest to, że powstał system, który jest windą do nieba dla takich ludzi jak Banaś. Wezwał też opozycję, by nie zgadzała się na zmianę konstytucji i nie uczestniczyła w autokompromitacji tej władzy. Polacy mają prawo wierzyć, że istnieje ktoś poza tą władzą, kto będzie uczestniczył w wyprowadzeniu z tego chaosu - kategorycznie stwierdził szef EPL.

Krytykując działania m.in. marszałek Sejmu, Tusk zauważył, że tak w Sejmie nie zachowywałby się nawet Andrzej Lepper. Standardy Samoobrony były wyższe niż to co robi PiS. Dziś Lepper by się wstydził, że współrządzi z Kaczyńskim - krytykował PiS.

Szef EPL skomentował też nominacje Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz do TK. To filozofia uprawiania polityki przez Jarosława Kaczyńskiego - powiedział. On nie miał oporów, by posługiwać się ludźmi marnymi i słabymi do realizacji własnych celów. Byłem świadkiem, z jaką pogardą mówił o takich ludziach, gdy oni tego nie słyszeli - podsumował.