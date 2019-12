"Podane przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu nie budzą wątpliwości wśród ogromnej większości Polaków (85 proc.), przy czym 36 proc. uważa, że są one zdecydowanie wiarygodne, a 49 proc., że raczej wiarygodne. Za niewiarygodne uważa je natomiast 4 proc. ankietowanych, przy czym na ogół wyrażają oni swoją opinię w sposób mało zdecydowany (3,5 proc. uważa je za raczej niewiarygodne)" - podał we wtorek CBOS publikując badanie "Ocena wiarygodności wyników i prawidłowości przebiegu wyborów parlamentarnych oraz działalności PKW".

Badacze Centrum zauważają, że podobnie odbierane były oficjalne wyniki tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ubiegłorocznych wyborów do sejmików wojewódzkich.

CBOS podaje też opinię Polaków dotyczących nieprawidłowości zauważonych podczas ostatnich wyborów. "Zdecydowana większość ogółu dorosłych Polaków (94 proc.) nie zauważyła żadnych nieprawidłowości w przeprowadzaniu październikowych wyborów do Sejmu i Senatu. Jedynie co setny badany uważa, że w trakcie tych wyborów wystąpiły jakieś nieprawidłowości" - wynika z badania CBOS. Co ciekawe, na nieprawidłowości w przeprowadzaniu ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu zwracali uwagę wyłącznie badani, którzy deklarują, że sami w nich nie głosowali.

Nieprawidłowości, które wymieniali badani, dotyczyły różnych kwestii. Ponieważ mówiły o nich osoby, które same nie brały czynnego udziału w tych wyborach, zgłaszane jednostkowo uwagi głównie opierały się na doniesieniach medialnych. Były to uwagi typu: "brak powszechnej informacji w mediach", "brak rzetelnych informacji", "gra polityczna", "zmiana składu komisji wyborczej", "wojna - znajdowanie haków na siebie nawzajem", "karty wyborcze do Senatu mogły wprowadzać w błąd wyborców, w wyniku tego były nieważne głosy dla Koalicji Obywatelskiej", "zbyt dużo głosów nieważnych".

Pomimo tego CBOS zauważa, że po ostatnich wyborach parlamentarnych notowania Państwowej Komisji Wyborczej są rekordowo wysokie – najlepsze od grudnia 2014 r. Obecnie działalność PKW dobrze ocenia blisko trzy czwarte Polaków (73 proc.), z czego jednak większość (56 proc.) to oceny umiarkowanie pozytywne. Źle działalność PKW ocenia 6 proc., przy czym jedynie co setny zdecydowanie źle.

CBOS zauważa, że oceny działalności PKW są mocno upolitycznione. Biorąc pod uwagę poparcie dla poszczególnych komitetów wyborczych, które wystawiły swych kandydatów w październikowych wyborach do Sejmu, można zauważyć, że działalność PKW najlepiej oceniają zwolennicy zwycięzców tych wyborów - wśród osób, które głosowały na kandydatów KW Prawo i Sprawiedliwość, 25 proc. ocenia ją zdecydowanie dobrze, 59 proc. raczej dobrze, a tylko 1 proc. źle.

Najwięcej ocen negatywnych jest wśród elektoratów KW Konfederacja Wolność i Niepodległość (13 proc.), KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (12 proc.) i KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni (11 proc.).

Badanie CBOS przeprowadziło metodą wywiadów bezpośrednich face-to-face wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–17 listopada 2019 r. na liczącej 944 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.