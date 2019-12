Podczas głosowania nad ustawą z poprawkami opowiedziało się dwóch senatorów, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Wcześniej senatorowie w głosowaniu nad poszczególnymi poprawkami zarekomendowali zmiany w ustawie.

Poprawkę zgłosił przewodniczący komisji Jan Filip Libicki (PSL). Poprawka ma trzy elementy. Pierwszy przywraca dotychczasowe rozwiązania funkcjonujące w funduszu solidarnościowym bez zmiany tytułu. Element drugi wskazuje, aby w planie finansowym funduszu było zagwarantowane co najmniej 20 proc. na finansowanie usług asystencji osobistej i 5 proc. na opiekę wytchnieniową. (...) Trzeci element tej poprawki zakłada, że środki niewydatkowane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny, przy tym są wydatkowane na realizację zadań, o których mowa powyżej – wyjaśnił senator Libicki.

Podczas posiedzenia komisji senatorowie poparli także poprawki zaproponowane przez biuro legislacyjne.

Zgodnie z nowymi przepisami działający od 1 stycznia tego roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Ustawa przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Zgodnie z nowelizacją pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (w złożonej w poniedziałek autopoprawce doprecyzowano, że pożyczka będzie nieoprocentowana).

Wskutek nowelizacji maksymalny limit wydatków w latach 2019-2028 zwiększyłby się z prawie 23,7 mln zł do 32,2 mln zł (z części 44 – zabezpieczenie społeczne).

Źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.