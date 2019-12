Na portalu dziennika "Rzeczpospolita" podano w czwartek, że w trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu zbierano podpisy pod nowym wnioskiem ws. aborcji do TK i "wniosek jest już gotowy do złożenia". Jak czytamy, podpisali się pod nim posłowie i posłanki klubu PiS oraz Konfederacji.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska proszona przez PAP o komentarz oświadczyła, że "posłowie zbierają podpisy i ponownie złożą wniosek do TK".

Poseł Konfederacji Robert Winnicki powiedział PAP, że pod wnioskiem do TK ws. aborcji eugenicznej podpisali się wszyscy, czyli 11 posłów ich koła. - To wniosek PiS, to posłowie tego klubu zbierali te podpisy - zaznaczył.

Poprzedni wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dopuszczających aborcję ze względu na ciężkie wady płodu został złożony przez grupę posłów w październiku 2017 r. Pod wnioskiem do TK podpisało się ponad 100 posłów z kilku środowisk politycznych: PiS, klubu Kukiz'15, koła Wolni i Solidarni oraz posłowie niezrzeszeni.

Zgodnie z ustawą o TK z 2015 r. w sprawach wszczętych na podstawie wniosku grupy posłów lub senatorów, z dniem zakończenia kadencji Sejmu i Senatu postępowanie w Trybunale zostaje zawieszone na 6 miesięcy. Prezes TK ma 30 dni od dnia zakończenia kadencji parlamentarnej na przekazanie marszałkom Sejmu i Senatu informacji o sprawach, w których postępowanie zawieszono.

Zgodnie z ustawą o TK, Trybunał postanawia o podjęciu zawieszonego postępowania, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia poprzedniej kadencji parlamentarnej, wniosek grupy posłów lub senatorów uzyska poparcie odpowiednio 50 posłów lub 30 senatorów kolejnej kadencji.

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, aborcji można dokonywać w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W pierwszych dwóch przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.