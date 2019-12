Kiedy będę prezydentem, znajdę rozwiązania prawne, które pozwolą sprawdzić, zrewidować, czy wybór tych dwóch osób był dokonany zgodnie z prawem i będę wnioskowała do Sejmu, żeby przywrócił stosowanie prawa w tej materii – oświadczyła kandydatka w prawyborach prezydenckich w PO podczas konferencji prasowej w Sosnowcu (Śląskie).

Kidawa-Błońska, która ubiega się w wewnątrzpartyjnych prawyborach o nominację z ramienia Platformy Obywatelskiej na kandydatkę w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Polsce, odwiedziła w czwartek woj. Śląskie, gdzie spotkała się z działaczami PO.

To czas nadziei, bo Polacy poczuli, że może się świat wokół nich zmienić, że zależy to od nich. Chcą rozmawiać, dyskutować, bo chcą prezydenta, który będzie strażnikiem konstytucji, który będzie ich chronił, będzie stał na straży ich praw. Dzisiaj prezydent Duda, który powinien być prezydentem, strażnikiem, a nie jest, przyjmie przyrzeczenie od dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego - pani Pawłowicz i pana Piotrowicza. Jako wicemarszałek Sejmu mam ekspertyzy, które mówią, że wybór został wykonany z naruszeniem prawa – powiedziała Kidawa-Błońska.

Jak podkreśliła Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz "sami tworzyli prawo", mające wykluczyć z pełnienia tych funkcji osoby powyżej 65 r. roku życia, tymczasem ich samych ma ono nie dotyczyć.

Prezydent na to pozwala, taką sytuację aprobuje i nie zwraca uwagi na to, że Polacy protestują, że osoby, które zachowywały się i mówiły w sposób niegodny, obrażały ludzi, zachowywały się w sposób szkalujący Unię Europejską, mają dostąpić takiego zaszczytu. To jest zadanie dla prezydenta, prezydent powinien to zatrzymać, ale skapitulował. Dzisiaj kolejny element niszczenia Polski, niszczenia naszego kraju. Sądy, służba zdrowia, szkoła – wszędzie tam, gdzie PiS postanawia rozpocząć swoje działania, następuje zniszczenie – zaznaczyła wicemarszałek Sejmu.

Kiedy będę prezydentem, znajdę rozwiązania prawne, które pozwolą sprawdzić, zrewidować, czy wybór tych dwóch osób był dokonany zgodnie z prawem. Będę wnioskowała do Sejmu, żeby przywrócił stosowanie prawa w tej materii – zapewniła.

Sejm 21 listopada na sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybrał Jakuba Stelinę, Stanisława Piotrowicza i Krystynę Pawłowicz. W czwartek prezydent Duda ma przyjąć od nich ślubowanie.

Kidawa-Błońska złożyła też w czwartek kondolencje rodzinom i przyjaciołom osób, które zginęły w środowej katastrofie w Szczyrku. Podziękowała strażakom i innym służbom za pracę i zaangażowanie w akcję ratowniczą. Wszyscy solidaryzujemy się z państwem, będzie wsparcie nie tylko samorządowe, ale od wszystkich nas dla osób, które tak straszna tragedia dotknęła - zapowiedziała.

Przewodniczący śląskich struktur PO poseł Wojciech Saługa przypomniał, że 10 proc. delegatów na zjazd krajowy partii - ok. 80 osób - pochodzi z tego regionu. Dzisiaj gościmy kandydatkę, by porozmawiać o wizji prezydentury, wizji Polski, co nas czeka po zwycięstwie wyborczym w kwietniu czy maju 2020 r. - powiedział. Na kogo zagłosuję w wyborach? Powiem wprost – myślę, że już czas na kobietę - oświadczył podczas spotkania prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.