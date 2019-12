W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się Debata pt. "Siła dialogu. Chrześcijanie we współczesnym świecie" w ramach 9. Dialogów Świętojańskich.

W spotkaniu udział wzięli: metropolita gnieźnieński i prymas Polski abp Wojciech Polak, redaktor naczelny "Więzi" Zbigniew Nosowski oraz prawnik Maciej Tomecki. Podczas debaty zaproszeni goście zwrócili uwagę na problemy z jakimi obecnie zmaga się Kościół w Polsce.

Według Nosowskiego Kościół w Polsce przechodzi głęboki kryzys, jest upolityczniony i brakuje mu wyraźnego lidera. Jak dodał, niepokoi go relacja między Kościołem i partią rządzącą. Mam wrażenie, że kierownictwo Konferencji Episkopatu Polski chce żyć w konkubinacie z partią władzy. Ten konkubinat jest niebezpieczny ze względu na instrumentalne traktowanie wiary. Kościół w Polsce nie jest wolny, jest w nim pokusa umacniania wiary z pomocą władzy - podkreślił Nosowski.

Abp Polak zaznaczył, że współpraca między hierarchami kościelnymi a władzą powinna funkcjonować w tych obszarach, gdzie jest to konieczne. Kościół nie może być zbratany z jakąkolwiek partią polityczną, nie może być partyjny. Władza nie może wykorzystywać Kościoła do realizacji swoich celów i odwrotnie - duchowni nie mogą wykorzystywać polityków do załatwiania własnych interesów - oświadczył. Alians z władzą będzie przegraną dla Kościoła. W Kościele mają prawo być wszyscy - ocenił prymas.

Jak dodał, po upadku komunizmu w Polsce zakończył się pewien etap w życiu Kościoła, dlatego - zdaniem prymasa - potrzebuje on nowego sposobu obecności w historii: dialogu ze społeczeństwem, nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa o Ewangelii. Odwołując się do koncepcji ks. prof. Tomasa Halika prymas powiedział, że Kościołowi potrzebna jest diagnoza, profilaktyka, terapia i rehabilitacja.

W ocenie arcybiskupa Polaka jednym z głównych problemów, z którymi zmaga się Kościół jest sposób komunikacji - język, jakim posługują się hierarchowie. Prymas zauważył, że Kościół powinien w swoim nauczaniu odwoływać się nie tyle do moralności, ile do miłości i przebaczenia. Prawdy przez samo powtarzanie nie stają się czytelne. Potrzeba nam znaleźć nowy język, nie może on być negatywny, karcący. Musimy zwrócić uwagę na ludzi zagubionych, którzy chcieliby odnaleźć swoje miejsce w Kościele – podkreślił prymas.

Według niego dialog powinien oznaczać wspólne szukanie prawdy. Dialog jest formą spotkania. To zdolność wymiany myśli w taki sposób, aby ktoś mógł nas zrozumieć, a także umiejętność słuchania, aby zrozumieć drugiego - dodał.

Zdaniem reprezentującego młode pokolenie prawnika Macieja Tomeckiego duchowni powinni zaangażować się w sprawy związane z ekologią, więcej mówić o ochronie środowiska oraz zatroszczyć się o wykluczonych społecznie ze względów ekonomicznych. Mam na myśli tych, którzy nie załapali się na sukces transformacji w Polsce, są zagubieni, nie odnajdują się we współczesnym świecie, wśród nowych technologii - mówił Tomecki.

Jak ocenił, w związku z pogłębiającym się kryzysem powołań, zapaścią demograficzną potrzebne jest większe zaangażowanie świeckich, przede wszystkim kobiet w życie Kościoła.