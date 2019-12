Oczywiście, że mówię tak - zadeklarował w RMF FM Jacek Jaśkowiak, pytany o propozycję walki bokserskiej ze strony ministra zdrowia.

Jeżeli pan minister ma ochotę wystąpić w takiej gali, to z przyjemnością. Uważam, że jeśli to będzie pozytywny, charytatywny cel, to jak najbardziej jestem na to gotowy - powiedział Jaśkowiak.

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek dopytywał swojego gościa również o kwestię awarii w oczyszczalni w Koziegłowach pod Poznaniem.

Na pytanie dlaczego przez 9 miesięcy mieszkańcy nie wiedzieli, że Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach uległa awarii, odpowiedział, że "absolutnie nie było to trzymane w żadnej tajemnicy".

Po pierwsze, spółka Aquanet jest spółką, w której udziały ma nie tylko miasto Poznań, ale szereg różnych gmin - mówił.

Dodał, że po tej awarii doszło do sprawdzenia przez stosowne organy. Zaznaczył, że spółka Aquanet przechodzi modernizację, a awaria nie ma negatywnych skutków dla mieszkańców stolicy Wielkopolski.