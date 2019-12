We wtorek prezydenci miast: Łodzi – Hanna Zdanowska, Sopotu – Jacek Karnowski, Sosnowca – Arkadiusz Chęciński i Warszawy - Rafał Trzaskowski, złożyli na ręce marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego (KO) projekt ustawy ws. rekompensat dla samorządów. W spotkaniu wzięła udział także Kidawa-Błońska.

Trzaskowski na konferencji przed spotkaniem z Grodzkim wyraził nadzieję, że Kidawa-Błońska wygra wybory prezydenckie. Prezydent stolicy powiedział, że pracował razem z Kidawą-Błońską w rządzie i w Sejmie, m.in. wzmacniając samorząd.

Pracowałem przez wiele lat w Warszawie z panią marszałek, to jest nasza kandydatka na prezydenta Rzeczypospolitej, najmocniejsza kandydatka opozycji, najbardziej doświadczona, najlepiej przygotowana do tego zadania, ciesząca się zaufaniem przede wszystkim ludzi, co widzimy podczas setek spotkań na ulicach. Ciesząca się również zaufaniem nas wszystkich jak tutaj stoimy i mamy nadzieję, że pani marszałek zostanie prezydentem Rzeczypospolitej w najbliższych wyborach - powiedział Trzaskowski.

W partyjnych prawyborach, które mają 14 grudnia wyłonić kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta, uczestniczą Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.