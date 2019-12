"Koleżanki i koledzy, przyjaciele. W ostatnich miesiącach objechałam Polskę wzdłuż i wszerz. Za wsparcie i słowa otuchy, które od was otrzymałam, serdecznie dziękuję. Wasza energia, mądrość i chęć naprawy Polski napawa mnie nadzieją i - wierzcie - dodaje mi sił" - mówi Kidawa-Błońska w spocie skierowanym do członków Platformy Obywatelskiej. Jak podkreśliła, Polacy chcą zmian, chcą prezydenta, dla którego każda obywatelka i każdy obywatel będą jednakowo ważni". "Przed nami najważniejsze wybory od 30 lat, wygramy je, gdy będziemy razem, dlatego proszę was o głos - mówi Kidawa-Błońska.

W sobotę Platforma Obywatelska na konwencji wyborczej wybierze kandydata na prezydenta. W tajnym głosowaniu delegaci będą wybierać między Kidawą-Błońską, a prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Konwencja krajowa to ostatni etap ogłoszonych ponad miesiąc temu prawyborów, które mają wskazać kandydata PO na prezydenta.

W zjeździe, który odbędzie się w stołecznej hali Global Expo ma wziąć udział ok. 700 delegatów, w tym należący do PO posłowie, senatorowie, europosłowie oraz działacze z poszczególnych regionów. Z rozmów PAP z posłami Platformy z różnych regionów wynika, że większość z nich opowiada się za kandydaturą Kidawy-Błońskiej. Sympatycy wicemarszałek Sejmu przekonują nawet, że głosować na nią zamierza około 70 proc. delegatów sobotniej konwencji. Z kolei zwolennicy Jaśkowiaka szansy na prawyborcze zwycięstwo swego faworyta upatrują w tajnym głosowaniu.