W tym przypadku są to spekulacje oparte o żadne fundamenty. Pomysł konsolidacji PGNiG i Tauronu chciałem zdecydowanie zdementować. Takich pomysłów nie ma - powiedział PAP Sasin.

Dodał, że co do samego kierunku konsolidowania firm z podobnych branż, aby tworzyć duże podmioty zdolne nawiązywać konkurencję z większymi firmami działającymi na polskim czy europejskim rynku, to jest to kierunek, który rząd chciałby kontynuować.

Nie mogę podać konkretnych nazw, nawet jeżeli luźne rozmowy na ten temat toczymy. Te konkrety, o których dziś mogę powiedzieć, to kontynuacja połączenia Lotosu z Orlenem. Mamy również fakt publicznie wyrażonej chęci zakupy spółki Energa przez Orlen. Trudno jednak mówić tutaj, że sprawa jest przesądzona, bo jest to początek procesu, który będzie trwał i wymagał wielu analiz - również po stronie mojego resortu - podkreślił Sasin.

Pytany o poszerzanie polskiego udziału w sferze finansowej, wicepremier został zapytany o mBank, którego głównym udziałowcem jest niemiecki Commerzbank.

Nie chcę o tym mówić, bo są to biznesowe rozmowy, które toczą się na poziomie firm czy spółek Skarbu Państwa. Chciałbym jednak bardzo - i takie jest w mojej ocenie oczekiwanie rządu i większości społeczeństwa - żeby zakres polskiej własności w gospodarce, również w sferze podmiotów finansowych, był szerszy - odpowiedział Sasin.

Na początku tego tygodnia analitycy Santander BM wyrazili opinię, że ogłoszone przez PKN Orlen wezwanie na akcje Energi może być pierwszym krokiem w budowie "narodowych wielosektorowych czempionów". Ich zdaniem następnym celem może być Tauron, a wśród kandydatów do jego przejęcia widzą Eneę, KGHM i PGNiG.

Zdaniem analityków Santander BM Pawła Puchalskiego i Michała Sopiela pomysł "narodowych wielosektorowych czempionów", jak określił je wcześniej minister aktywów państwowych Jacek Sasin, może być rozszerzony i wezwanie na akcje Energi może być dopiero pierwszym krokiem w jego realizacji. W ich opinii najbardziej prawdopodobnym scenariuszem mogłoby być przejęcie Tauronu przez PGNiG.

Pod koniec ubiegłego tygodnia PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję. Jak wtedy podano, Orlen chce stworzyć zintegrowany koncern typu multi-utility.