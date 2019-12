Gazeta zapytała szefa MON, czy w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich PiS nie obawia się teraz awantury o sądy. - Projekt zmian w funkcjonowaniu sędziów odzwierciedla reguły, które obowiązują na zachodzie Europy. Ten projekt jest praktycznie identyczny z regułami francuskimi - odpowiedział Błaszczak.

Dodał, że sposób powoływania sędziów zaczerpnięty jest z rozwiązań niemieckich. - Staramy się więc dojść do standardów europejskich i wyjść z tego wszystkiego, co jest spuścizną komunizmu w Polsce - powiedział Błaszczak dla "SE".

- My swoją misję traktujemy jak służbę i to co zapowiedzieliśmy, chcemy zrealizować. Jeśli zapowiadaliśmy uzdrowienie systemu sprawiedliwości, to konsekwentnie będziemy do tego dążyć - mówi szef MON cytowany przez "Super Express".