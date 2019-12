Sejm wznowił w piątek obrady o 10.30 i rozpoczął od pytań poselskich. Jak poinformowała Kidawa-Błońska, o godz. 14, Izba ma się zająć projektem uchwały w sprawie Nobla dla Olgi Tokarczuk.

Wicemarszałek Sejmu poinformowała, że drugie czytanie projektu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, zostało przesunięte na godz. 12.30, ponieważ - jak wyjaśniła - nie są jeszcze gotowe druki z poprawkami komisji. Posiedzenie komisji zakończyło się w piątek po godz. 5 rano.

- Jest nasz mocny sprzeciw, ponieważ jest propozycja, żeby poprawki były rozpatrywane na sali, żeby nie odsyłać tego projektu do komisji - mówiła Kidawa-Błońska. Dodała, że nie wie, dlaczego jest taki pomysł, ponieważ - jak zauważyła - i tak w tym roku ustawa nie zostanie uchwalona. Senat będzie bowiem prawował nad nią w normalnym trybie, czyli ma na jej rozpatrzenie 30 dni.

- To jest pokazywanie siły, nawet jest propozycja, żeby nie było pytań w drugim czytaniu, to jest po prostu skandal, tak ustawy nie powinny być rozpatrywane. Myślałam, że w tej kadencji będzie inaczej, a nic się nie zmieniło - powiedziała Kidawa-Błońska.

Także wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) za "skandal" uznał rezygnację z pytań w drugim czytaniu. - Był taki argument, że pytania są takie same. Nikt nie będzie oceniał posłów, co do zadawania pytań - dodał Czarzasty.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że zgłosi wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu noweli ustaw sądowych. - Nie ma zgody na takie procedowanie, które zaproponowała pani marszałek Elżbieta Witek - dodał.

Kidawa-Błońska pytana o ocenę poprawek wprowadzonych przez komisję sprawiedliwości powiedziała, że ten projekt nie powinien być w ogóle rozpatrywany.

Gawkowski ocenił z kolei, że projekt noweli ustawy dot. sądów został zaostrzony, ponieważ - jak mówił - wprowadzono do niego poprawki poszerzające kompetencje Izby Dyscyplinarnej SN. - To nie jest tak, że PiS idzie na ustępstwa, tylko wzmacnia represyjność - ocenił.

W piątek po godz. 5 nad ranem po całonocnych obradach sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości.

Przyjęte poprawki m.in. zwiększyły kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Wprowadzono też właściwość Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Jednocześnie wykreślono z projektu przepis mówiący, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za "odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził TK".

Projekt PiS m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych; znaczna część projektu, to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. Mają zostać wprowadzone także zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.