Według najnowszy sondażu partyjnego dla "SE" liderem pozostaje PiS, plasująca się na drugim miejscu Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska z Nowoczesną i Zielonymi) może liczyć na 25,51 proc. poparcia. To o dwa punkty procentowe mniej niż w październikowych wyborach parlamentarnych.

Zyskuje za to Lewica (SLD, Razem, Wiosna), na którą chciałoby teraz zagłosować 14,39 proc. badanych – to o 2 punkty procentowe więcej niż w ostatnich wyborach.

Poza podium, choć z wynikiem gwarantującym wejście do Sejmu, znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,10 proc. poparcia i Konfederacja – 8,03 proc. poparcia. Ugrupowanie z ramienia którego do Sejmu weszli m. in. Janusz Korwin-Mikke czy Krzysztof Bosak od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych poprawiło swój wynik o niemal 1,5 punktu procentowego.