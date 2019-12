Arcybiskup Marek Jędraszewski był w środę gościem Telewizji Republika. Podczas bożonarodzeniowego wywiadu duchowny został zapytany m.in. o to, czy ekologizm stoi w sprzeczności z naukami Kościoła Katolickiego, a dokładniej o manifest, który podpisała między innymi szwedzka aktywistka Greta Thunberg, w którym jedną z tez ma być to, że patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia.

- Można właściwie to skwitować jedną rzeczą: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to jest kolejny przejaw ucisku, w jakiejś mierze klasowego, a właściwie płciowego (...) i w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją, która jest tradycją judeochrześcijańską, bez której my - Europejczycy, właściwie nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w tym duchu wychowywani od tysiącleci - odpowiedział duchowny. Jak dodał, "to się oczywiście kwestionuje przez te nowe poglądy, nowe ruchy, ale to się właściwie także próbuje narzucać jako obowiązującą doktrynę".

- I to już jest coś, co jest bardzo niebezpieczne, bo to nie jest kwestia tylko tego, że jest jakaś postać nastolatki (red. Greta Thunberg), czy kogoś innego, który takie poglądy głosi, a inni mniej lub bardziej się z tym zgadzają - ocenił. - Nie, to jest coś narzucane, a ta aktywistka staje się już jakby wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych, jak należy myśleć i w konsekwencji, jak należy postępować. (...) To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, począwszy od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga. Bóg się tym światem zachwyca (...) człowiek zatem jest postawiony jako ukoronowanie całego dzieła stworzenia. I tam jest też wyraźnie powiedziane "czyńcie sobie ziemię poddaną" - powiedział krakowski metropolita abp Marek Jędraszewski.

Duchowny wskazał równocześnie, że jeszcze do niedawna wydawałoby się, iż gdy skończy się straszny wiek XX, wiek totalitaryzmów, wiek XXI będzie już bardzo szczęśliwy i będziemy żyli w cudownym świecie. - Okazuje się, że wojny są jeszcze bardziej okrutne, wyzysk bogatych przez biednych coraz bardziej dominujący (...). Ale za tym też idzie jakaś nowa forma totalitaryzmu, niepolegająca na tym, że się kogoś fizycznie eliminuje, ale na pewno duchowo próbuje zdegradować - powiedział krakowski metropolita.

Do słów hierarchy odniósł się niedługo później na Twitterze wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. "Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno. Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę. Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce" - napisał wiceprezydent Warszawy.

Stołeczny ratusz nie komentuje słów wiceprezydenta i odsyła dziennikarzy do samego zainteresowanego. - Bez komentarzy - powiedział w piątek PAP rzecznik prasowy stołecznego ratusza Kamil Dąbrowa.