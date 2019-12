Szef PSL pytany przez PAP, jakie pomysły i propozycje przedstawione zostaną na planowanej po Nowym Roku konwencji wyborczej jego partii poinformował, że zaprezentuje wtedy "Pakt dla Polski". Będzie to - zapowiedział Kosiniak-Kamysz - odpowiedź na problemy, z którymi zmagają się nasi rodacy. Nakreśli on wizję mojej prezydentury, ale też wyznaczy najważniejsze cele dla Polski na kolejne lata - dodał prezes PSL. "Pakt dla Polski" - powiedział Kosiniak-Kamysz - powstaje na bazie rozmów z Polakami i współpracy z gronem ekspertów. Zakreśli on obszary, w których potrzebna jest natychmiastowa naprawa - zaznaczył lider PSL.

Rzecznik ludowców Miłosz Motyka powiedział PAP, że konwencja wyborcza odbędzie się najprawdopodobniej na początku lutego w dużym mieście wojewódzkim. Dodał, iż ma nadzieję, że będzie to konwencja całej Koalicji Polskiej. Nie tylko PSL, ale i wszystkich ruchów, stowarzyszeń i formacji politycznych stowarzyszonych w ramach naszej koalicji - zaznaczył. W ramach zawiązanej przed ostatnimi wyborami Koalicji Polskiej PSL współpracuje m.in. z ruchem Kukiz'15. Konwencja będzie momentem, w którym ludowcy podsumują pierwszą część objazdu lidera partii po Polsce, która miała miejsce w grudniu. Bo w trakcie tego objazdu pojawiły się nowe propozycje programowe i one na pewno będę uwzględnione w programie prezydenckim Władysława Kosiniaka-Kamysza - podkreślił.

O tym, że konwencja odbędzie się na początku 2020 r. zdecydował w grudniu Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Choć nie będzie jeszcze wtedy rozpoczęta formalna kampania przed wyborami prezydenckimi, konwencja ma zawierać akcenty wyborcze. Jak informowano po grudniowym posiedzeniu NKW PSL, miałby zostać na niej najprawdopodobniej zaprezentowany sztab wyborczy kandydata PSL na prezydenta oraz komitet honorowy.