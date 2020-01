Może to oznaczać, że przedstawiciele władzy nie zjawią się na spotkaniu organizowanym przez PSL.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że niepewny stał się deklarowany wcześniej udział szefa KPRM Michała Dworczyka. Od organizatorów słyszymy, że pojawić się może Małgorzata Paprocka, dyrektor biura prawa i ustroju w Kancelarii Prezydenta RP.

Jutro z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki leci do Brukseli, by z wiceszefową KE Verą Jourovą rozmawiać o ustawie mającej dyscyplinować sędziów, a senackie komisje zaczną prace nad tym dokumentem, przegłosowanym już przez Sejm. Zapewne dojdzie do wysłuchania publicznego na ten temat. Opozycja wzmacnia front przeciw nowym regulacjom, a efektem będzie albo ich radykalna korekta, albo odrzucenie przez izbę wyższą.

W sobotę ulicami Warszawy przejdzie Marsz tysiąca tóg. Uczestnicy mają mieć zaklejone usta na znak protestu przeciwko reformom PiS w wymiarze sprawiedliwości.

