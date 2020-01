W rozmowie z "SE" Biedroń odniósł się do wyników sondażu. To bardzo dobry punkt wyjścia i jestem bardzo wdzięczny za zaufanie. Te 12 proc. to elektorat Lewicy z ostatnich wyborów. To znaczy, że panuje wśród nas niesamowita mobilizacja - powiedział.

Zapewnił też, że teraz skupi się na przekonaniu do siebie nowych wyborców. Chcę wejść do drugiej tury, a wtedy wszystko może się zdarzyć - podkreślił Biedroń.