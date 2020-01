Jeżeli ktoś mnie pyta, co dla mnie, jako prezydenta RP jest rzeczą najważniejszą (...), dla mnie najważniejsze jest to, by na zakończenie mojej prezydentury ludzie mogli powiedzieć, że żyje im się lepiej niż wtedy, kiedy zaczynałem - powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że chodzi mu o różną perspektywę, różne punkty widzenia, a nie tylko o kwestię poprawy zasobności obywateli, czyli "ile pieniędzy mają w portfelu".

Tu oczywiście różne programy na poziomie centralnym są realizowane, nie będę już wspominał o programie 500 plus, który ma wymiar powszechny, o co ja bardzo walczyłem. Ale przede wszystkim w bardzo, bardzo różnych obszarach życia. Właśnie, że żyje nam się lepiej, bo mamy lepszą komunikację, bo mamy zapewnione różne nowocześniejsze narzędzia, niż mieliśmy wcześniej, choćby ten przysłowiowy szerokopasmowy internet - dodał prezydent. Bo szkoła jest lepsza, niż była. Bo została wybudowana nowa sala gimnastyczna, nowe zaplecze dla dzieci, bo mamy nowy ośrodek zdrowia, bo mamy nowy dom kultury, bo zlikwidowali nam komisariat policji a został odbudowany, bo jakieś połączenie autobusowe czy inne, którego do tej pory nie było, zostało na jakiś nowy sposób uruchomione, bo jest bezpieczniej, bo mamy łatwiej dostępne różne funkcje społeczne, których nie mieliśmy - powiedział prezydent.

Zapewniał, że stara się cały czas realizować różne działania w tym zakresie. Andrzej Duda wymienił w tym kontekście Narodową Radę Rozwoju, utworzoną przy urzędzie prezydenta RP. Wspomniał o projekcie centrów usług społecznych; ustawa ich dotycząca weszła w życie z początkiem roku. Ma ona zapewnić wsparcie skierowane zarówno do ogółu mieszkańców gmin, jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczeń usług społecznych do potrzeb mieszkańców gminy, jak również do własnych możliwości finansowych.

Prezydent wyraził nadzieję, że takie centra będą tworzone przez samorządy w całym kraju. To jest pewien pomysł nowoczesny, na skalę europejską, wpisujący się absolutnie we wszystkie najnowocześniejsze europejskie trendy, właśnie oferowania i świadczenia usług społecznych - mówił Duda. Zaznaczył, że tworzenie tych centrów nie będzie obowiązkiem gmin, ale jest propozycją dla nich. Zachęcał jednak samorządowców, by sprawdzili proponowane rozwiązania w praktyce.(