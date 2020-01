W tej chwili byłaby tylko kakofonia i awantura polityczna. Jak skończy się cykl wyborczy, będzie decyzja – zapewnił prezydent Warszawy w rozmowie z Radiem ZET.

Dodał, że pomysł nazwania jednej z ulic w centrum miasta imieniem Pawła Adamowicza podtrzymuje. Zmarły tragicznie prezydent Gdańska miałby być patronem jednej z ulic na terenie Parku na Jazdowie. Przyznał, że nie spodziewał się, że inicjatywa wywoła taką burzę polityczną. Skrytykował jednocześnie pomysł posłów PiS dotyczący umieszczenia podobizny Lecha Kaczyńskiego na banknocie.

Nie uważam, żeby to była osoba, która stoi w tym pierwszym szeregu najważniejszych postaci historycznych Rzeczypospolitej – powiedział.

Uważam, że jeżeli ginie tak niesłychanie istotna osoba dla samorządu i myślę, że to jest całkowicie ponad podziałami politycznymi tego typu decyzja, że wszyscy powinniśmy ją uznać za słuszną i że nie będzie wokół tego gry politycznej – powiedział.

Zaznaczył również, że w Warszawie będzie również ulica im. Lecha Kaczyńskiego.

Wielokrotnie dawałem sygnały, że z taką inicjatywą wyjdę. A z taką inicjatywą wyjdę po kampanii wyborczej. Uważam, że to jest sprawa bardzo poważna, Lech Kaczyński zasługuje na ulicę w Warszawie i taką inicjatywę na pewno złożę – zapowiedział.

Wyraził nadzieję, że potraktowane zostanie to jako sensowna inicjatywa, a nie rozgrywka polityczna. Pytany o to, gdzie miałaby pojawić się taka ulica, odpowiedział, że najprawdopodobniej będą to okolice Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Ten rząd i niestety prezydent bije wszystkie rekordy świata"

Trzaskowski został zapytany, czy prezydent Duda dobrze robi, że skoro nie może zabrać tam głosu, nie wybiera się na piąte Światowe Forum Holokaustu w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, które odbędzie się 23 stycznia w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz obchodzonym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Ten rząd i niestety prezydent bije wszystkie rekordy świata, bo zdołał się skonfliktować ze wszystkimi, i z Unią Europejską, i Izraelem, i z Iranem, i z wszystkimi rozgrywającymi na scenie międzynarodowej - powiedział Trzaskowski. Myślę, że gdyby pan prezydent miał dobre relacje, miejsce dla pana prezydenta znalazłoby się również jeśli chodzi o jakąś krótką przemowę - dodał.

Zdaniem Trzaskowskiego jednak "w stosunkach międzynarodowych nie można się obrażać". Uważam, że prezydent Duda powinien tam być - powiedział.

Powinien tam być, bo ta rocznica jest niesłychanie istotna. Boję się jednego, że to będzie na opak interpretowane. Polska i rząd PiS w tej chwili nie ma wielu przyjaciół i niestety tego typu decyzja będzie interpretowana tak, że może to się skończyć ze szkodą dla polskiej racji stanu. Lepiej więc tam byłoby po prostu być. A najlepiej byłoby mieć dobre relacje z tymi wszystkimi państwami i wtedy na pewno Polska byłaby inaczej potraktowana - powiedział Trzaskowski.

Prezydent we wtorek poinformował, że nie weźmie 23 stycznia w Jerozolimie udziału piątym Światowym Forum Holokaustu. Decyzję tę uzasadniał faktem, iż organizatorzy Forum nie przewidzieli możliwości zabrania głosu przez polskiego prezydenta podczas uroczystości związanej z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.