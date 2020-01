Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego, aby wysłał do Australii polskich strażaków, którzy pomogą w walce z pożarami; około stu naszych strażaków jest gotowych do wyjazdu - mówili w piątek politycy Lewicy. Złożyli projekt uchwały Sejmu ws. wsparcia Australii w walce z pożarami.

Poseł Lewicy Wiesław Szczepański powiedział na konferencji w Sejmie, że społeczność międzynarodowa powinna wspierać Australię w walce z pożarami. "Apelujemy do premiera polskiego rządu o to, aby wysłał do Australii naszych strażaków, dzisiaj w Australii są już strażacy ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, Nowej Zelandii, ale 6 stycznia również rząd Rumunii wysłał 70 strażaków" - powiedział. Szczepański zaznaczył, że co prawda premier Morawiecki rozmawiał z premierem Australii nt. możliwości wysłania polskich strażaków, ale - jak powiedział poseł - na rozmowie się skończyło. - Około stu polskich strażaków jest gotowych do tego, aby tam wyjechać (...) mamy również deklaracje niektórych marszałków województw, ze byliby gotowi w ramach swoich budżetów wesprzeć akcję poprzez dofinansowanie wyjazdu (strażaków) - powiedział Szczepański. Dyrektor biura legislacyjnego klubu Lewicy Dariusz Standerski poinformował, że Lewica przygotowała i złożyła już projekt uchwały "w sprawie wsparcia w gaszeniu i ograniczaniu skutków pożarów w Australii". W projekcie autorzy zwrócili uwagę, że pożary lasów i buszu w Australii objęły już 84 tysiące kilometrów kwadratowych, czyli powierzchnię większą niż 1/4 powierzchni Polski. "Społeczność międzynarodowa powinna okazać solidarność i wesprzeć władze Australii w akcjach ratunkowych i pożarniczych. Sejm RP wzywa Radę Ministrów do podjęcia działań umożliwiających wsparcie miejscowych służb. Polscy strażacy wielokrotnie udowadniali swoje bohaterstwo, wysokie kwalifikacje i zaangażowanie w trudnych warunkach, prowadząc akcje ratownicze poza granicami Polski - ostatnio podczas pożarów w Szwecji" - napisano w projekcie uchwały. Jak podkreślili autorzy, katastrofa klimatyczna, skutkująca gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, długotrwałymi suszami i degradacją środowiska naturalnego to globalny problem. "Powinniśmy wspólnie odpowiedzieć na nadchodzące wyzwania" - apelują. Szef polskiego rządu poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że rozmawiał telefonicznie z premierem Australii Scottem Morrisonem. Premier Morawiecki złożył w imieniu Polaków wyrazy współczucia dla rodzin ofiar żywiołu i zadeklarował wszelką pomoc polskich specjalnych jednostek straży pożarnej. Maciej Wąsik, któremu w MSWiA podlega Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podkreślił na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, że zgodnie z deklaracją premiera, jeśli zajdzie taka potrzeba, Polska udzieli Australii niezbędnej pomocy. Tegoroczna fala pożarów w Australii rozpoczęła się wyjątkowo wcześnie i przynosi tragiczne żniwo w skali niespotykanej w poprzednich latach. Na skutek pożarów tysiące osób musiało opuścić swoje domy, a część z nich chroniła się na plażach. W niektórych stanach, w tym w Nowej Południowej Walii, ogłoszono stan wyjątkowy, a władze przeprowadzają przymusową ewakuację ludności, w tym za pomocą należących do wojska okrętów i śmigłowców. W wyniku pożarów zginęły również niezliczone ilości zwierząt.